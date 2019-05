Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist Spitzenreiter bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes. Nun will das Bezirksamt ein neues Projekt in Angriff nehmen. Geprüft werde derzeit der Kauf von insgesamt 13 Häusern, sagte Baustadtrat Florian Schmidt rbb|24 am Samstag.