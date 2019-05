Es begann mit einem palästinensischen Fest auf dem Hermannplatz in Neukölln - und endete am Samstag voriger Woche mit Tumulten. Beteiligt waren mehrere Männer, darunter ein Israeli. Drei Menschen wurden verletzt, wie die Berliner Polizei erst jetzt mitteilt.

Bei einem palästinensischen Fest in Berlin-Neukölln am Samstag vor einer Woche sind mehrere Männer verletzt worden. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, skandierte ein 26-jähriger Mann Pro-Israel-Rufe am Rande des Festes auf dem Hermannplatz. Daraufhin habe es einen Tumult gegeben, bei dem zwei Veranstaltungsteilnehmer und der 26-Jährige verletzt worden seien. Die Zeitung "B.Z." berichtete zuerst. Der genaue Tathergang ist laut Polizei noch unklar.