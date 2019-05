Die Ausländerbehörde gehört bislang zum Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten und ist mit zwei Standorten in der Stadt die größte Abteilung der Behörde. Mit der Neustrukturierung soll ein eigenständiges Landesamt für Einwanderung entstehen - mit 430 Mitarbeitern. "Berlin ist damit das erste Bundesland mit einem solchen Landesamt", heißt es in einer Pressemitteilung des Senats. Ziel sei, die neue Behörde zeitgleich mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz zum 1. Januar 2020 an den Start zu bringen.



"Im Kern geht es darum, als Willkommensbehörde auf den Arbeitsmarkt einzuwirken und Menschen, die dringendst auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden, schnell mit Aufenthaltstiteln zu versorgen. Und gemeinsam mit den Firmen auch zu organisieren, dass die Firmen, die den Fachkräftebedarf haben, auch genau die Fachkräfte bekommen, die sie brauchen", erklärte Senator Geisel am Dienstag im rbb.