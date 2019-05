Zuerst das Beinahe-Aus des Karaoke-Singens, dann das abgesagte Walpurgisnachtfest - der Mauerpark in Prenzlauer Berg hat in jüngster Zeit viel Streit produziert. Offenbar will der Bezirk nun den Einlass auf das Gelände beschränken - und Eintrittsgeld verlangen.

Die Besucher des Mauerparks müssten aber in jedem Fall "über den Grund und die Verwendung der Eintrittsgeldgenerierung" aufgeklärt werden, so steht es im Konzept. Unklar bleibt allerdings, ab wann gezahlt werden soll, wie hoch der Eintrittspreis sein soll, wie das Bezirksamt Touristen von Anwohnern unterscheiden will und wie die Einlasskontrollen praktisch funktionieren sollen.



Der Plan für den Mauerpark diene der "Sicherung der Aufenthaltsqualität in der Stadt", heißt es weiter im Konzept. Denn an beliebten Touristenorten entstünden "Konflikte, durch die sich viele Anwohner mehr und mehr zurückgedrängt und in ihrem Alltag beeinträchtigt fühlen". Daher sei es unerlässlich, "die tourismusinduzierten Überlastungserscheinungen" zu minimieren und zu steuern. Dazu gehöre auch Müllbeseitigung und Grünflächenpflege.



Vom Bezirksamt Pankow hieß es am Freitag auf rbb|24-Nachfrage, das entsprechende Tourismuskonzept sei schon im Januar im Internet veröffentlicht worden. Zudem sei es Akteuren aus der Pankower Kreativ- und Tourismuswirtschaft am 20. Mai vorgestellt worden. Nähere Angaben dazu könne Stadträtin Rona Tietje (SPD) aber erst am Montag machen.