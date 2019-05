dpa/Thomas Robbin Audio: Inforadio | 13.05.2019 | Thorsten Gabriel, landespolitische Redaktion des rbb | Bild: dpa/Thomas Robbin

Mietspiegel 2019 - Die Mieten klettern langsamer

13.05.19

Die Berliner Wohnungsmieten sind zuletzt langsamer gestiegen. Die durchschnittliche Nettokaltmiete stieg laut neuestem Mietspiegel um 33 Cent auf 6,72 Euro. Ein Grund zur Entwarnung ist das für die Stadtentwicklungssenatorin aber nicht. Von Thorsten Gabriel



Für rund 1,4 Millionen Berliner Miethaushalte ist es zumindest ein Signal: Um rund 2,5 Prozent sind die Wohnungsmieten in den vergangenen zwei Jahren gestiegen - der Anstieg hat sich damit halbiert. Zwischen 2015 und 2017 lag er noch bei fast fünf Prozent. Erste Zahlen waren bereits am Wochenende vorab bekanntgeworden.

Lompscher: Mietenpolitik zeigt Wirkung

"Der Mietanstieg hat sich in den vergangenen zwei Jahren abgeflacht", teilte Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) dazu mit. "Das ist kein Grund zur Entwarnung, aber ein deutliches Zeichen dafür, dass die mietenstabilisierenden Maßnahmen des Landes Berlin Wirkung zeigen." Beispielsweise wirke sich die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Senat und seinen landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften positiv aus. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Mieten in den städtischen Wohnungen nur noch um maximal zwei Prozent pro Jahr steigen dürfen.

Außerdem macht sich aus Sicht der Linken-Politikerin nun bezahlt, dass sich die Zahl der Milieuschutzgebiete in Berlin deutlich erhöht hat. Derzeit gibt es berlinweit 57 solcher Quartiere mit rund 460.000 Wohnungen, in denen laut Senat etwa 873.000 Menschen leben. In den Milieuschutzgebieten gelten bestimmte Regeln, um Mieterinnen und Mieter vor teuren Modernisierungen zu schützen. Außerdem ist dort die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen genehmigungspflichtig.

Vermieterverbände erkennen Mietspiegel an

Der Mietspiegel wird alle zwei Jahre von einer Arbeitsgruppe erstellt, in der jeweils drei Mieter- und drei Vermieterverbände vertreten sind. In den vergangenen Jahren hatte es dort immer wieder Streit über die Frage gegeben, inwieweit der Mietspiegel wissenschaftliche Kriterien erfüllt. Vermieterverbände hatten kritisiert, dass etwa die Frage, welche extrem hohen oder niedrigen Mietwerte in der Berechnung herausfallen sollen, letztlich politisch entschieden werde.



Umso bemerkenswerter ist es deshalb, dass die Senatorin diesmal wieder alle Verbände nicht nur an einen Tisch bekam, sondern am Ende auch alle ihre Unterschriften unter den Mietspiegel setzen. Damit erkennen erstmals seit 2013 auch die Vermieterverbände den Mietspiegel wieder an.

Als Grund nennen Vermietervertreter, dass der neue Mietspiegel aus ihrer Sicht den Markt halbswegs realistisch abbilde. Die Einordnung der Wohnungen in die drei Wohnlagen "einfach", "mittel" und "gut" sei auf einer vernünftigen Grundlage erfolgt. Denn in diese drei Kategorien wird der Wohnungsmarkt im Mietspiegel aufgesplittet.



Allerdings erfolgte die letzte berlinweite Zuordnung der Wohnungen kurz nach der Wende und wurde seitdem jeweils nur punktuell aktualisiert - immer dann, wenn Vermieter oder Mieter beantragten, ihre Wohnungen in eine andere Kategorie einzustufen. So habe es beim Mietspiegel 2017 etwa 1.000 Einzelfälle gegeben. Der neue Mietspiegel 2019 ist damit nun der erste, bei dem der komplette Berliner Wohnungsbestand neu bewertet wurde.

Daten von mehr als 10.000 Wohnungen ausgewertet

Zur Erstellung des Mietspiegels wurden rund 120.000 Mieter und knapp 9.000 Vermieter mit etwa 36.000 Wohnungen angeschrieben und um Auskunft gebeten. Rückmeldungen gab es von rund 15.000 Mietern und Vermietern. In die endgültigen Berechnungen flossen am Ende 10.948 Wohnungsdatensätze mit ein. Der neue Mietspiegel 2019 löst mit dem heutigen Tag den Mietspiegel von 2017 ab, ist also bei Mietstreitigkeiten sofort anwendbar. Mieterinnen und Mieter, die ihre Wohnungsmiete überprüfen wollen, können wie bisher den Online-Abfrageservice der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen unter www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel nutzen. In Kürze soll dort der neue Mietspiegel verfügbar sein.