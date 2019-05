Senat darf Obdachlose zählen - aber nicht per App

Wie viele Menschen in Berlin obdachlos sind, weiß keiner so genau. Der Senat wollte das ändern, mit Hilfe einer App. Dagegen wandte sich die Datenschutzbeauftragte. Nun müssen für die Zählung Zettel und Stift herhalten.

Die Berliner Sozialverwaltung hat von der Datenschutzbeauftragten die Erlaubnis für eine Obdachlosenzählung bekommen. Das sagte die Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Montag dem rbb. Alle Datenschutzbedenken seien in einem Gespräch ausgeräumt worden.

Wie eine Obdachlosenzählung in Berlin aussehen könnte

Ursprünglich sollte für die Obdachlosenzählung eine mehrsprachige App genutzt werden, über die mit obdachlosen Menschen auch in einer Fremsprache hätte kommuniziert werden können. Allerdings sei das auch Datenschutzgründen nicht möglich. Laut Breitenbach hätten ehrenamtlichen Helfer die gesammelten Daten theoretisch auf ihren privaten Mobilgeräten abspeichern können. Bei einer Zählung mit Klappbrett, Zettel und Stift habe die Datenschutzbeauftragte hingegen keine Bedenken.

Die Zählung soll an einem Tag in der zweiten Jahreshälfte von Studenten durchgeführt werden. Man starte nun konkrete Gespräche mit den Universitäten, so Breitenbach. Abgefragt werden soll das Alter, der Familienstand, die Herkunft der Menschen und wie lange sie schon auf der Straße leben. Mit der Zählung erhofft sich der Senat einen besseren Überblick über die Situation wohnungsloser Menschen.