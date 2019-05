Dr. Kawasaki Freitag, 17.05.2019 | 17:40 Uhr

Ich würde das als missglücktes Lob einstufen. "Von Ausländern fordern, sich anzupassen und dann trotzdem zuhauen" - Die 4 Frauen haben MIgrationshintergrund, gelten als absolut "angepasst"/integriert, was immer wieder gefordert wird. Trotzdem werden sie zur Zielscheibe von Hass ("zuhauen"). "Wie mans macht, macht mans falsch" - also egal ob integriert oder isoliert, angegriffen werden sie immer. Außerdem sind sie nicht unvorteilhaft abgebildet. Für rechten Hass ist das alles zu "intelligent" meiner Meinung nach. Also wohl eher ne Sympathie-Aktion...



Die im letzten Absatz erwähnte Plakataktion dagegen ist ja wohl eindeutig Fake, wie es die Grünen schon oft getroffen hat. Für mich kommt da nur eine politische Ecke in Frage. Offenbar ist der Erfolg der Grünen denen ein Dorn im Auge. Gut so.