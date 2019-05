Gericht stoppt Insektizid-Einsatz in einigen Gebieten

Es ist ein Teilerfolg für die Naturschützer in Brandenburg: Ein Potsdamer Gericht hat am Freitag die Insektizid-Einsätze über Brandenburgs Wäldern vorerst gestoppt. Allerdings nur in einigen, besonders geschützten Arealen.