Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) stößt mit seinem Vorschlag für eine neue deutsche Nationalhymne auf Widerstand. Nach Einschätzung Ramelows singen auch 30 Jahre nach dem Mauerfall viele Ostdeutsche die Hymne nicht mit. Er plädierte in der "Rheinischen Post" für einen neuen Text, mit dem sich auch die Menschen in der ehemaligen DDR identifizieren könnten. In Berlin und Brandenburg stößt der Vorschlag parteiübergreifend auf Ablehnung: Regierungschef Michael Müller (SPD) hält Ramelows Vorstoß für wenig realitätsnah: "Ich glaube, die Menschen bewegen andere Fragen mehr als eine Änderung der Nationalhymne", sagte Müller am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin davon überzeugt, dass unsere Nationalhymne vielen Menschen etwas bedeutet", fügte er hinzu. "Sie bietet Identifikation und vielleicht auch Heimat. Deshalb wird sie bei besonderen Anlässen gespielt oder gesungen." Auch Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke sprach von einem falschen Signal und überflüssigem Vorstoß.

Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger sagte am Donnerstag dazu, "Einigkeit und Recht und Freiheit" drücke in “unübertrefflicher Schönheit und Klarheit die Sehnsucht der Deutschen in allen Bundesländern aus." Ramelow wolle aus Angst vor seiner “sicher bevorstehenden Abwahl in diesem Jahr Einigkeit durch Zwietracht ersetzen", sagte Dregger. "Das ist durchsichtig, miesepetrig und rückwärtsgewandt."



Auch Ramelows Amtskollegen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern - Michael Kretschmer, Reiner Haseloff (beide CDU) und Manuela Schwesig (beide SPD) - widersprachen unisono. Haseloff erklärte, man solle sich lieber den Themen zuwenden, bei denen tatsächlich dringender Handlungsbedarf bestehe, wie zum Beispiel der Energiewende oder der Mietpreisentwicklung, erklärte er am Donnerstag. "Als Ostdeutscher sage ich, der Inhalt der Nationalhymne ist ein Grund gewesen, der Bundesrepublik beizutreten. Denn für diese galt: "Einigkeit und Recht und Freiheit..."" Er halte den Vorschlag von Ramelow deshalb für völlig überflüssig.



Ramelow hatte der "Rheinischen Post" gesagt, er persönlich singe zwar die dritte Strophe des Deutschlandliedes mit. Dennoch könne er die Bilder in seinem Kopf nicht ausblenden: "Naziaufmärsche von 1933 bis 1945" sehe er vor seinem geistigen Auge. Das Plädoyer des gebürtigen Niedersachsen: einen neuen Text, "der so eingängig ist, dass sich alle damit identifizieren können und sagen: 'Das ist meins'".