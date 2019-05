Der Kurznachrichtendienst hatte den Account von Kohlmeier gesperrt, da er mit einem Tweet über die AfD gegen die Twitter-Regeln verstoßen habe, indem er falsche Informationen zu Wahlen bereitgestellt habe, heißt es von Twitter. Kohlmeier, zuständig für die Ressorts Recht und Netzpolitik der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, konnte während der Aussperrung nicht auf seinen Account zurückgreifen. Für andere Twitter-Nutzer ist der Account weiter einsehbar. Der SPD-Politiker hatte in der betreffenden Kurznachricht die Entscheidung der Berliner AfD kommentiert, nach der die Politikerin Jessica Bießmann trotz eines umstrittenen Fotos vorerst in der Partei bleiben darf . Bießmann hatte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt, als Fotos auftauchten, auf denen sie vor Weinflaschen mit Hitler-Konterfei posiert.

Der Twitter-Account des Berliner SPD-Politikers Sven Kohlmeier ist am Montagnachmittag nach einer Sperre wieder freigegeben worden, das teilte Kohlmeier rbb|24 mit.

Kohlmeier hatte bei Twitter nach der Sperrung am Montagmorgen Einspruch eingelegt. rbb|24 sagte er, rr halte seine Aussperrung für eine geziele Kampagne, um Meinungsäußerungen zu verhindern: "Gerade heute hat die EU-Kommission vor Wahlbeeinflussung gewarnt. Offenbar wird die Twitter-Funktion gezielt genutzt, um Nutzer oder Tweets zu melden, damit der Account gesperrt wird. Mit der Twitter-Sperre wird gezielt versucht, andere Meinungen zu verhindern, das halte ich für bedenklich, zumal es in der Vergangenheit mehrfach vorgekommen ist", teilte Kohlmeier rbb|24 mit.

Anlass soll der am Sonntag abgesetzte Tweet "Warum Israels Botschafter Jeremy Issacharoff auf Gespräche und Treffen mit der AfD verzichtet" sein. Der Tweet führe auf die Website der Zeitung und beinhalte ein Interview des israelischen Botschafters mit der Nachrichtenagentur dpa.

Auch der Account der "Jüdischen Allgemeinen" ist am Montag vorübergehend gesperrt worden. Wie die "Jüdische Allgemeine" auf ihrer Homepage mitteilte, habe man laut Twitter-Nachricht "gegen die Regeln 'zum Veröffentlichen von irreführenden Informationen zu Wahlen' verstoßen.

Anfang Mai war auch der Twitter-Account der Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli für sie gesperrt worden. Chebli hatte auf einen Tweet der AfD geantwortet und dabei eigene Familienmitglieder mit dem Vornamen Mohammed aufgezählt und dazu geschrieben: "Wir werden schon dafür sorgen, dass dieser Name nie verschwindet!" Hintergrund war offenbar eine Meldung, wonach Mohammed im vergangenen Jahr der beliebteste Vorname für neugeborene Jungen in Berlin gewesen sein soll. Auch damals begründete Twitter die Sperre mit der Veröffentlichung von irreführenden Informationen zu Wahlen.



Cheblis Twitter-Sperre wurde nach etwa zwölf Stunden wieder aufgehoben. Zur Sperrung ihres Accounts sagte Chebli der Deutschen Presse-Agentur: "Immer wieder lege ich, so wie viele andere bei Twitter, Beschwerde gegen Tweets ein, die rassistisch, hetzerisch und persönlich bedrohlich sind für mich und für andere. Es passiert nichts. Mein Tweet verstößt gegen nichts." Eine Plattform müsse dafür sorgen, dass sich Menschen sicher fühlen könnten. Deshalb dürften sich nicht "offenbar falsch programmierte Maschinen um die Erkennung von Regelverstößen kümmern".

Im April veröffentlichte das Unternehmen Richtlinien, mit denen die Manipulation von Wahlen verhindert werden sollen [twitter.com].