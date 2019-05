Der Zentralrat der Juden hat zum Protest gegen die anti-israelische Al-Quds-Demonstration am Samstag in Berlin aufgerufen. Bei der islamistischen und antisemitischen Propaganda-Veranstaltung werde für eine Eroberung Jerusalems und die Vernichtung Israels demonstriert und das iranische Mullah-Regime gepriesen, kritisierte Zentralratspräsident Josef Schuster am Montag in Berlin.

"Uns ist es unverständlich, dass diese Demo Jahr für Jahr genehmigt wird. Sollte sich die Veranstaltung auch in diesem Jahr nicht verhindern lassen, erwarten wir strikte Auflagen sowie die konsequente Ahndung bei Verstößen." Außerdem rief Schuster dazu auf, die geplante Gegen-Demo am Samstag (15.00 Uhr) zu unterstützen.



Im vergangenen Jahr hatten 1.600 Menschen am Al-Quds-Marsch teilgenommen. Sie forderten ein eigenständiges Palästina und griffen Israel in Sprechchören an. "Al Quds" ist der arabische Name für Jerusalem. Am Al-Quds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran zur Eroberung Jerusalems auf.