BerlinTrend Mai 2019 - Grüne weiter stärkste Kraft, AfD verliert deutlich

08.05.19 | 18:00 Uhr

Die AfD hat in Berlin in den vergangenen Monaten an Zustimmung verloren - das zeigt der neue BerlinTrend von rbb-Abendschau und "Berliner Morgenpost". Leichte Verluste verbuchen auch die Grünen, während die Linke zulegt.



Die Grünen bleiben in Berlin weiterhin stärkste Partei, verlieren aber leicht an Zustimmung. Das geht aus dem neuen BerlinTrend von infratest dimap hervor, den die rbb-Abendschau und die "Berliner Morgenpost" in Auftrag gegeben haben. Wenn am nächsten Sonntag ein neues Abgeordnetenhaus gewählt würde, kämen die Grünen auf 23 Prozent. Das ist ein Minus im Vergleich zur letzten Umfrage aus dem November von einem Prozentpunkt.

SPD bleibt weiter auf Platz vier

Die Linke gewinnt einen Prozentpunkt und ist mit 19 Prozent zweitstärkste Kraft, gefolgt von der CDU mit 17 Prozent (-1). Die SPD bleibt weiter nur auf Platz vier in der Wählergunst und steht unverändert bei 15 Prozent.



Eindeutiger Verlierer der Sonntagsfrage ist die AfD: Die Partei rutscht im Vergleich zum November um drei Prozentpunkte ab und landet mit zehn Prozent auf dem fünften Rang. Auch die FDP würde mit unverändert sechs Prozent wieder ins Berliner Abgeordnetenhaus einziehen.



Deutlich können auch die kleineren Parteien (+4) zulegen, die mittlerweile auf zehn Prozent kommen.

Ergebnisse des BerlinTrends Mai 2019 in Bildern

Bild: rbb Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Abgeordnetenhauswahl wäre?

Wie zur Wahl vor zweieinhalb Jahren würde Rot-Rot-Grün wieder eine Mehrheit bekommen. Allerdings haben Grüne und Linke die SPD seitdem deutlich überholt: Die Sozialdemokraten büßten fast sieben Prozentpunkte ein. Im Vergleich zum BerlinTrend von November 2018 steht die SPD aber gleich da.



Bild: rbb Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Senates?

Aktuell sind nur noch 31 Prozent der Berliner "zufrieden" oder "sehr zufrieden" mit der Arbeit des rot-rot-grünen Senats. 66 Prozent sind "weniger" oder "gar nicht zufrieden" - der schwächste Platz aller Landesregierungen in Deutschland.

Bild: rbb Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller?

36 Prozent der Befragten bescheinigen dem Regierungsoberhaupt eine gute Arbeit. Das sind drei Prozentpunkte weniger als bei der letzten infratest-Studie im November 2018. 53 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden.



Bild: rbb Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Kultursenators Klaus Lederer?

Zwei Prozentpunkte weniger Zustimmung (29 Prozent) zu seiner Arbeit erhält auch der Senator für Kultur und Europa, Klaus Lederer. 28 Prozent der befragten Berliner sind "weniger zufrieden" oder "gar nicht zufrieden".



Bild: rbb Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Wirtschaftssenatorin Ramona Pop?

Nicht einmal ein Viertel der Befragten zeigt sich mit Ramona Pops Arbeit zufrieden - das sind sechs Prozentpunkte weniger als bei der infratest dimap-Umfrage im November 2018. 31 Prozent äußerten, sie seien unzufrieden mit der Arbeit der Wirtschaftssenatorin der Grünen. Sendung: Abendschau, 08.05.2019, 19:30 Uhr | zurück zum Beitrag









Der Westen wählt grün, der Osten wählt links

Deutliche Unterschiede gibt es, wenn man den West- und Ostteil der Stadt vergleicht. In den westlichen Bezirken gewinnt die rot-rot-grüne Landesregierung insgesamt hinzu. Die Grünen kommen auf 27 Prozent (+/-0), die SPD auf 17 (+2) und die Linke auf 13 (+1). In den östlichen Bezirken dagegen können nur die Linken zulegen. Sie sind hier mit 28 Prozent (+1) stärkste Kraft. Die Grünen mit 16 Prozent (-4) und die SPD mit 13 Prozent (-2) verlieren.



Die AfD würde sowohl im Westen (-3) als auch im Osten (-2) Stimmen einbüßen.

Nur ein Prozent mit Senat "sehr zufrieden"

Insgesamt hat die Zufriedenheit mit der Arbeit des Berliner Senats weiter abgenommen. Nur ein Prozent der Bevölkerung gibt an, "sehr zufrieden" zu sein. 30 Prozent (-4) sagen, sie seien "zufrieden". Dagegen bezeichnen sich 45 Prozent (+4) der Berlinerinnen und Berliner als "weniger zufrieden" und 21 Prozent (+/-0) sind "gar nicht zufrieden".



Am größten ist die Zustimmung noch unter SPD-Anhängern. Von ihnen geben 55 Prozent an, "zufrieden" oder "sehr zufrieden" zu sein. Dagegen kritisiert die Mehrheit der Grünen- und der Linken-Anhänger den Senat. Bei den Linken-Anhängern sagen 53 Prozent sie seien mit der Arbeit des Senats "weniger zufrieden oder "gar nicht zufrieden", bei den Grünen sind das 51 Prozent.

Müller verliert weiter an Beliebtheit

Diese Stimmung schlägt sich auch bei der Frage nach der Politiker-Zufriedenheit nieder. Nur 36 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sind mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) "zufrieden" oder "sehr zufrieden". Das ist ein Minus von drei Prozentpunkten im Vergleich zur November-Umfrage. 53 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit des SPD-Politikers "weniger zufrieden" oder "gar nicht zufrieden".

Mit diesen Werten gehört Müller zu den am schlechtesten bewerteten Regierungschefs. Beim Ländervergleich schneidet nur Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) noch schwächer ab. Den besten Wert erreicht Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit einer Zufriedenheitsquote von 72 Prozent. Mit der Arbeit von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sind immerhin noch 55 Prozent der Befragten zufrieden.

Auch die anderen Berliner Spitzenpolitiker von Rot-Rot-Grün verlieren deutlich an Zustimmung. Mit Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sind nur noch 29 Prozent zufrieden (-2). Am meisten büßt Wirtschaftssenatorin Ramona Pop von den Grünen ein. Sie verliert sechs Prozentpunkte und kommt nur noch auf 23 Prozent Zustimmung.



Befragt wurden 1.000 Wahlberechtigte in Berlin im Zeitraum vom 30. April bis zum 4. Mai 2019.

Sendung: Abendschau, 08.05.2019, 19:30 Uhr