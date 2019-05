Bild: imago stock&people

Querelen in der Berliner Regierung - "Es gibt da ein paar Sachen, die richtig nerven"

Nicht einmal ein Drittel der Berliner ist mit dem Senat zufrieden. Laut BerlinTrend ist sie die unbeliebteste Regierung Deutschlands. Dabei waren SPD, Linke und Grüne angetreten, alles besser zu machen. Inzwischen bricht der Frust auch öffentlich aus. Von Jan Menzel

Den Tiefpunkt im Regierungs-Miteinander markierte der Chef persönlich. Auf dem Landesparteitag seiner SPD konnte und wollte Michael Müller nicht mehr an sich halten. "Es gibt da ein paar Sachen in der Koalitionsarbeit, die richtig nerven", bekannte Müller freimütig. Damit das auch jeder versteht, schickte er noch ein "So geht’s auch nicht mehr weiter!" hinterher. Statt sozialdemokratischer Handschrift gebe es viel Klein-Klein und zu viele Spiegelstrich-Debatten in der Koalition. Die Blockaden müssten aufhören, zürnte der Sozialdemokrat und gestand dann ein, wie es inzwischen koalitionsintern läuft: "Ich hab im Senat - ich sag’s hier für 20 Journalisten - ein Revanchefoul gemacht. Ich habe jetzt im Senat zwei Sachen der Linken und Grünen blockiert."

Müllers Wutrede verpufft

Intern schlägt die Wutrede des Regierenden Bürgermeisters und SPD-Landesvorsitzenden riesige Wellen. Manche in den Reihen von Linken und Grünen müssen sich schwer zurückhalten, um nicht ähnlich robust zurückzukoffern. Doch öffentlich halten sich die gescholtenen Koalitionspartner demonstrativ zurück. "Ich glaube, man darf nicht jedes Nebengeräusch für die Hauptsache halten", sagt die Vorsitzende der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Carola Bluhm. Ähnlich reagiert die Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek. Es gebe offenbar einige, die eher auf Konflikt setzten, so Kapek. Andere in der Koalition wollten dagegen in den nächsten zwei Jahren "noch ganz, ganz viel bewegt bekommen".

Grüne und Linke: Rot-Rot-Grün ist erfolgreich

Statt vom Koalitionsstreit redet die Spitzen-Grüne ohnehin lieber vom Ringen um die richtige Politik und davon, was die Koalition seit Regierungsantritt erreicht habe. Da sei zum Beispiel die Schulbau-Offensive, die anlaufe. Rot-Rot-Grün mache eine sehr viel sozialere Wohnungspolitik als die Vorgänger-Koalitionen. Und das beschlossene Mobilitätsgesetz habe einen Vorbildcharakter für ganz Deutschland. Das Problem der Koalition sei nicht, was sie mache und schaffe, findet Kapek. Das Problem bestehe darin, wie die Koalitionäre darüber redeten. Und das sei vielleicht etwas zu berlinisch: "Wir motzen zu viel."

SPD kämpft gegen Umfrage-Tief

Das Problem ist aber auch, dass sich im Parteien-Bündnis die Gewichte verschoben haben. Während die Linke fest im Sattel sitzt und die Grünen auf einem Umfrage-Höhenflug sind, dümpelt die SPD vor sich hin und strampelt gegen den Bedeutungsverlust an. Bei den Genossen sitzt der Frust tief, dass sich mit der Regierungspolitik beim Wähler nicht punkten lässt und - schlimmer noch - rot-rot-grüne Erfolge scheinbar nicht der SPD zugeschrieben werden. Auch das spricht der Regierende Bürgermeister Michael Müller in seiner Wutrede an: "Es geht nicht, dass wir die Dinge beschließen, dass wir sie umsetzen und es zahlt bei anderen ein." Wie sehr die SPD nicht nur in Berlin, sondern bundesweit unter Druck steht, erkennen Linke und Grüne durchaus an. Ein Dreierbündnis sei auch etwas anderes als herkömmliche Zweier-Konstellationen, gibt die grüne Antje Kapek zu bedenken. Bei allem Verständnis wächst aber auch die Sorge.

Dauerkonflikt birgt Risiko für die Koalition

Rot-Rot-Grün dürfe sich nicht selbst kaputt reden, warnt Linken-Fraktionschefin Carola Bluhm. Die vielen Konflikte hätten "so eine Nebenwirkung", die ein erhebliches Risiko berge, sagt Bluhm, die auf eine lange Regierungserfahrung noch zu rot-roten Zeiten unter Klaus Wowereit zurückblicken kann. Was SPD, Linke und Grüne trotz aller Querelen am Ende zusammenhält, sind auch die nackten Zahlen. Rechnerisch scheint derzeit kein anderes Regierungsbündnis möglich. Der BerlinTrend von Infratest dimap sieht weiter eine stabile Mehrheit von 57 Prozent für die Koalition von SPD, Linken und Grünen. Die Oppositionsparteien nehmen den meisten Berlinerinnen und Berliner dagegen nicht als viel versprechende Alternative wahr.

Ergebnisse des BerlinTrends Mai 2019 in Bildern

Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Abgeordnetenhauswahl wäre?

Wie zur Wahl vor zweieinhalb Jahren würde Rot-Rot-Grün wieder eine Mehrheit bekommen. Allerdings haben Grüne und Linke die SPD seitdem deutlich überholt: Die Sozialdemokraten büßten fast sieben Prozentpunkte ein. Im Vergleich zum BerlinTrend von November 2018 steht die SPD aber gleich da.



Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Senates?

Aktuell sind nur noch 31 Prozent der Berliner "zufrieden" oder "sehr zufrieden" mit der Arbeit des rot-rot-grünen Senats. 66 Prozent sind "weniger" oder "gar nicht zufrieden" - der schwächste Platz aller Landesregierungen in Deutschland.

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller?

36 Prozent der Befragten bescheinigen dem Regierungsoberhaupt eine gute Arbeit. Das sind drei Prozentpunkte weniger als bei der letzten infratest-Studie im November 2018. 53 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden.



Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Kultursenators Klaus Lederer?

Zwei Prozentpunkte weniger Zustimmung (29 Prozent) zu seiner Arbeit erhält auch der Senator für Kultur und Europa, Klaus Lederer. 28 Prozent der befragten Berliner sind "weniger zufrieden" oder "gar nicht zufrieden".



Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Wirtschaftssenatorin Ramona Pop?

Nicht einmal ein Viertel der Befragten zeigt sich mit Ramona Pops Arbeit zufrieden - das sind sechs Prozentpunkte weniger als bei der infratest dimap-Umfrage im November 2018. 31 Prozent äußerten, sie seien unzufrieden mit der Arbeit der Wirtschaftssenatorin der Grünen.