Die Idee, Wohnungsgesellschaften zu enteignen, hat in Berlin momentan keine Mehrheit. Das zeigt der neue BerlinTrend von rbb-Abendschau und "Berliner Morgenpost". Große Zustimmung gibt es hingegen für eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes.

Eine deutliche Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner lehnt die Enteignung privater Wohnungsgesellschaften ab. Das geht aus dem BerlinTrend von infratest dimap hervor, den die rbb-Abendschau und die "Berliner Morgenpost" in Auftrag gegeben haben. Demnach halten es nur 36 Prozent der Befragten für richtig, große private Wohnungsgesellschaften gegen Entschädigung zu enteignen. 59 Prozent sind dagegen. In Berlin läuft zur Zeit ein Volksbegehren, mit dem eine Initiative die Enteignung großer Wohnungsunternehmen durchsetzen will.