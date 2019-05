Nach dem Abriss von zwei Mini-Häusern für Obdachlose auf dem Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg hat mindestens einer der beiden Bewohner Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Das sagte am Freitag Sven Lüdecke vom Verein Little Home, der die Unterkünfte errichtet hatte. Auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg prüft die Rechtmäßigkeit der Aktion.

Die beiden nur wenige Quadratmeter großen Häuser - sogenannte Little Homes - waren am Dienstag vor den Feiern zum 1. Mai abgerissen worden. Zuvor hatte der Bezirk die Bewohner vergeblich aufgefordert, die Häuser an einem anderen Standort aufzustellen. Das Bezirksamt ordnete daraufhin die Räumung an. Dabei wurden die Little Homes zerstört. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) klärt derzeit nach eigener Aussage, ob dies für die Räumung notwendig war.