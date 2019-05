Rund 165 Millionen Euro soll Brandenburg aus dem sogenannten "Gute-Kita"-Gesetz des Bundes erhalten. Das Geld soll vor allem für längere Betreuungszeiten und eine Steigerung der Qualität verwendet werden. Am Freitag wurde der entsprechende Vertrag unterzeichnet.

Die Ausstattung von Kitas in Brandenburg soll ab dem 1. August deutlich verbessert werden. Zudem ist geplant Eltern, die wenig verdienen, bei den Betreuungskosten weiter zu entlasten. Ermöglicht wird das durch rund 165 Millionen Euro, die der Bund dem Land Brandenburg im Rahmen des sogenannten "Gute-Kita"-Gesetzes zur Verfügung stellt.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und die brandenburgische Jugendministerin Britta Ernst (beide SPD) haben am Freitag in Potsdam einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Neben niedrigeren Beiträgen sollen auch längere Betreuungszeiten finanziert werden. Wie das Bildungsministerium mitteilte, ist Brandenburg damit nach Bremen und dem Saarland deutschlandweit das dritte Bundesland, in dem ein solches Abkommen geschlossen wurde.

Wie die Staatskanzlei in diesem Zusammenhang mitteilte, investiert das Land Brandenburg aus eigenen Mitteln jedes Jahr etwa 500 Millionen Euro in die Kitas, darunter 44 Millionen Euro für die Beitragsfreiheit im letzten Jahr vor der Einschulung.