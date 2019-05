Die CDU-Fraktion hat die Brandenburger Landesregierung aufgefordert, Schritte gegen die Vereinsamung von Menschen zu unternehmen. Nach einer Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der CDU lebten in vier von zehn Brandenburger Haushalten Menschen alleine, sagte die CDU-Abgeordnete Roswitha Schier am Donnerstag im Landtag. "Rund 30.000 Menschen über 85 Jahre im Land leben alleine und jedes dritte Brandenburger Kind wächst ohne Geschwister auf."

Nicht jeder, der alleine lebe, sei auch einsam, betonte Schier. Aber der Blick müsse sich auf jene richten, die durch Einsamkeit gefährdet seien. Die Landesregierung müsse den Menschen durch Förderung von Freizeit- und Kulturangeboten sowie den Ausbau des Nahverkehrs soziale Kontakte ermöglichen. "Aber unser Appell richtet sich auch an alle Brandenburger: Sprechen wir unsere Mitmenschen an und kümmern uns um die, die in unserer Nähe leben."