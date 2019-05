Die Linken-Abgeordnete Andrea Johlige nannte die ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer "die größte Wunde, die Europa gerade hat." Wenn Europa nicht einlenke, werde in den kommenden Wochen die Zahl der Todesfälle in die Höhe schnellen. "Europa senkt die Flüchtlingszahlen, indem es Flüchtlinge ertrinken lässt."

Die CDU-Abgeordnete Barbara Richstein nannte die Situation im Mittelmeerraum "nur schwer erträglich". "Für uns ist jeder Ertrunkene einer zu viel", sagte die Politikerin. An SPD, Linke und Grüne gerichtet sagte sie aber auch, die Rettung eines Menschenlebens könne keinen unmittelbaren Rechtsanspruch auf ein Bleiberecht in Europa begründen. Laut Richstein sei es vielmehr nötig, den Menschen, die sich auf dem Mittelmeer in Lebensgefahr bringen, eine Perspektive aufzuzeigen, so dass sie sich gar nicht erst in diese Gefahr begeben.