Bild: imago/Danilo Campailla

SPD, Linke und Grüne in Brandenburg - Landtagsfraktionen wollen mehr Bootsflüchtlinge aufnehmen

07.05.19 | 15:25

Die Fraktionen von SPD, Linken und Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag planen unabhängig voneinander ein Landesaufnahmeprogramm für Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer. Das kündigte der Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Ralf Christoffers, am Dienstag in Potsdam an.



In der nächsten Landtagssitzung in der kommenden Woche soll ein Antrag verhandelt werden, "der darauf hinausläuft, dass wir uns mit dem Bund abstimmen, dass wir Menschen, die aus Seenot gerettet worden sind, in Brandenburg aufnehmen". Er gehe davon aus, dass dieser Antrag angenommen werde. Zahlen und zeitliche Abläufe eines derartigen Aufnahmeverfahrens seien aber noch unklar.

Grüne wollen Gesetzesänderung

"Im Mittelmeer sind alle staatlichen Maßnahmen für eine Seenotrettung eingestellt worden", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Ursula Nonnemacher. Italien und Malta schlössen die Häfen und Europa schaue dem Massensterben im Mittelmeer zu.



Die Grünen fordern in einem separaten Antrag nicht nur ein Landesaufnahmeprogramm, sondern auch eine Änderung des Paragrafen 23 des Aufenthaltsgesetzes: Künftig sollten die Länder auch ohne Einvernehmen mit dem Bundesinnministerium Menschen in Not aufnehmen können. Es müsse gewährleistet sein, dass Geflüchtete von Kommunen aufgenommen werden.



Berlin und Potsdam boten schön häufiger Hilfe an