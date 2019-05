picture alliance Audio: Inforadio | 21.05.19 | Dietmar Woidke im Gespräch mit Leon Stebe | Bild: picture alliance Download (mp3, 6 MB)

Strukturwandel wegen Kohleausstieg - Woidke fordert Staatsvertrag für die Zukunft der Lausitz

21.05.19 | 11:49

Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, den Strukturwandel in der Lausitz durch einen Staatsvertrag mit dem Bund abzusichern. Im Inforadio vom rbb sagte Woidke am Dienstag: "Wir haben jetzt die Sicherheit für die Beschäftigten in der Kohle mit dem Ausstiegsdatum 2038, jeder kann sich darauf einrichten. Wir brauchen aber auch die finanzielle Sicherheit. Und deswegen brauchen wir mit dem Bund auch den Staatsvertrag." Ein solcher Staatsvertrag ist - wie der Name schon sagt - ein Vertrag zwischen Staaten und nicht Regierungen, in diesem Fall zwischen der Bundesrepublik und dem Bundesland Brandenburg. Das geht, weil Bundesländer in Deutschland eigene Gesetzgebungskompetenzen haben. Formal schließt einen solchen Vertrag der Bundespräsident ab, der Inhalt wird von der Bundesregierung und der jeweiligen Landesregierung ausgearbeitet. Was darin zum Strukturwandel in der Lausitz festgeschrieben ist, wäre auch für künftige Bundesregierungen langfristig bindend.

Eckpunktepapier soll am Mittwoch vorgestellt werden

Woidke sagte, er sei positiv gestimmt, dass die Lausitz eine Blaupause für den Strukturwandel in Europa sein könne. Den Ausbau von Infrastruktur, Wissenschaft und Forschung durch Bundesgeld bezeichnete er als Modell für andere Regionen in Brandenburg. "Wir sind mit dem Bund jetzt soweit, dass er direkt in die Strukturentwicklung von Regionen reingeht. Es ist wirklich einige Jahrzehnte her, dass der Bund sich darum gekümmert hat." Der Bund beabsichtigt, im Zuge des geplanten Kohleausstiegs 2038 deutlich in die Lausitz zu investieren. Das zeigt ein Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier (CDU), das dem rbb vorliegt und am Mittwoch, dem 22. Mai, veröffentlicht werden soll. Darin heißt es unter anderem, dass 16 neue oder erweiterte Forschungseinrichtungen, eine Universitätsklinik in Cottbus und viele neue Straßen- und Bahnverbindungen entstehen sollen. Die Investitionen von vorerst geplanten rund 18 Milliarden Euro in die Lausitz sollen den Stopp des Braunkohlebergbaus in der Region kompensieren helfen. Altmaier hat sich dafür ausgesprochen, nach dem Ende des Bergbaus vor allem auf neue Industrien zu setzen. So sei etwa in der Lausitz der Aufbau einer Batteriezellen-Produktion möglich, sagte der Minister am Montag. Altmaier verwies auf die Automobilindustrie, bei der Deutschland immer noch führend sei.

Brandenburger CDU spricht am Dienstag mit Merkel über Konzept

Auch die oppositionelle CDU in Brandenburg äußerte sich positiv über die Pläne für den Strukturwandel in den Kohleregionen. Der Entwurf mit sehr vielen konkreten Ansiedlungswünschen, Forschungseinrichtungen und Projekten sei eine Chance, sagte der Vorsitzende der CDU im Potsdamer Landtag, Ingo Senftleben am Dienstag. Brandenburg müsse sich aber noch mehr dafür einsetzen, dass die Kommunen gestärkt werden. Sie hätten durch sinkende Steuereinnahmen finanzielle Einbußen. Spitzen der Brandenburger CDU sprechen am Dienstag mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das Eckpunktepapier für den Strukturwandel.

Wirtschaftsforscher: Nicht nur Angst schüren

Wirtschaftsexperten haben die ostdeutschen Bundesländer beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow (Oder-Spree) aufgefordert, die Chancen aus dem Strukturwandel zu nutzen. Die Politik lege zuviel Wert darauf, sich Gedanken darüber zu machen, wie der Strukturwandel politisch genehm gemacht werden kann, sagte der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Reint Gropp, dem rbb. Ostdeutschland habe aufgrund seiner Erfahrungen sogar einen Vorteil. Die vergangenen vierzig Jahre seien extrem strukturwandelorientiert gewesen. Gropp mahnte daher an, nicht nur Angst zu schüren. Insgesamt geht es für die vom Kohleausstieg betroffenen Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt um eine Fördersumme von etwa 40 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 20 Jahren. Dazu kommen unter anderem noch jährlich 700 Millionen Euro pro Jahr, die der Bund den Ländern zur Absicherung zur Verfügung stellen soll. Die Bundesregierung plant außerdem ein Sofortprogramm, für das sie bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode 2021 jährlich 1,5 Milliarden Euro in den Strukturwandel investieren will. In der Lausitz hängen laut einer Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums noch knapp 8.300 direkte Jobs an der Braunkohle. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit befinden sich zwei Prozent aller Lausitzer Arbeitsplätze in der Kohle- und Energiewirtschaft. 1990 waren in den deutschen Braunkohlerevieren sechsmal so viele Menschen beschäftigt wie heute.

FAQ zum Kohleausstieg Muss Deutschland aus der Kohle aussteigen? Deutschland hat sich mit dem Klimaschutzplan 2016 dazu verpflichtet, bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Anlass ist das Übereinkommen von Paris, in dem sich die Teilnehmerstaaten dazu bekennen, die Erderwärmung auf zwei Prozent im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen . Kurzfristig sollten bis 2020 die Emissionen von Treibhausgasen um 40 Prozent unter das Niveau von 1990 gesenkt werden - dieses Ziel gilt bereits als nicht mehr erreichbar. Mittelfristig soll der Ausstoß von Kohlendioxid bis 2030 um 55 Prozent gesenkt werden (im Vergleich zu 1990). Für die Energiewirtschaft ist ein Absenken von 61 Prozent angestrebt. Das kann nur durch das Abschalten von Kohlekraftwerken erreicht werden. Einen Plan für den Kohleausstieg soll die Kohlekommission erarbeiten, die die Bundesregierung eingesetzt hat.

Welche Regionen in Deutschland sind betroffen? Nach der Schließung der letzten Steinkohle-Zeche in Bottrop, Nordrhein-Westfalen, Ende 2018 geht es in Deutschland jetzt um den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. Aktive Abbaugebiete sind das Mitteldeutsche Revier im Raum Halle-Leipzig mit zwei Tagebauen (MIBRAG), das Rheinische Revier zwischen dem Städtedreieck Aachen, Köln, Mönchengladbach (RWE) und das Lausitzer Revier zwischen Brandenburg und Sachsen (LEAG). Außerdem wird noch das Helmstedter Revier zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt dazugezählt, in dem der letzte Tagebau aber bereits stillgelegt wurde. In der Lausitz sind derzeit drei Kohlekraftwerke in Betrieb: Jänschwalde, Schwarze Pumpe (beide Brandenburg) und Boxberg (Sachsen) Kohle wird in vier Tagebauen abgebaut: Jänschwalde und Welzow Süd (beide Brandenburg), Nochten und Reichwalde (Sachsen)

Was ist die Kohlekommission? Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" - kurz Kohlekommission genannt - wurde am 6. Juni 2018 von der Bundesregierung eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, einen Vorschlag und einen Zeitplan für den Kohleausstieg zu erarbeiten: Sie soll ein Datum nennen, bis zu dem der Ausstieg abgeschlossen sein soll, und sie soll Maßnahmen erarbeiten, wie der Ausstieg für alle Beteiligten so verträglich wie möglich gestaltet werden kann - um eine möglichst große Zustimmung zu erreichen und um einen Strukturbruch in den Kohleregionen zu vermeiden. Der Abschlussbericht soll am 1. Februar 2019 vorliegen. Darauf basierend will die Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen, das noch in diesem Jahr im Bundestag beraten und beschlossen werden soll. Die Kommission hat vier Vorsitzende und insgesamt 28 stimmberechtigte Mitglieder aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Umweltschutz. Vorsitzende sind Matthias Platzeck (SPD) , ehemaliger Ministerpräsident Brandenburgs, Stanislav Tillich (CDU) , ehemaliger Ministerpräsident Sachsens, Ronald Pofalla (CDU) , Vorstandsmitglied Deutsche Bahn, Barbara Praetorius , frühere Vizedirektorin der ökologischen Denkfabrik Agora Energiewende.

Wie viele Arbeitsplätze hängen an der Braunkohle? Die Kohlekommission geht in ihrem Zwischenbericht von insgesamt 60.000 Jobs aus, die in den deutschen Kohlerevieren wegfallen werden, wenn mit der Braunkohle endgültig Schluss ist: 20.000 direkt Beschäftigte mit Jobs mit überwiegend hohem "Qualifikationsniveau" und für jeden dieser Arbeitsplätze jeweils einen weiteren innerhalb und außerhalb des Reviers, die davon abhängen. 24.000 dieser Jobs befinden sich demnach in der Lausitz. Diese Jobs sollen im Strukturwandel durch neue Arbeitsplätze in Zukunftsprojekten ersetzt werden. Für die Lausitz gibt eine Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums insgesamt 8.278 direkt Beschäftigte an. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit befinden sich zwei Prozent aller Lausitzer Arbeitsplätze in der Kohle- und Energiewirtschaft. Unstrittig ist, dass die Bedeutung der Braunkohle für den Arbeitsmarkt nach der deutschen Vereinigung stark gesunken ist: 1990 waren in den deutschen Braunkohlerevieren noch fast 120.000 Menschen in Tagebauen und Kraftwerken beschäftigt, also sechsmal so viele wie heute. Grund für den Beschäftigungsrückgang ist vor allem eine weitgehende Automatisierung des Betriebs in Tagebauen und Kraftwerken.

Wie ist die Bevölkerungsentwicklung in der Lausitz? Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sowie der Statistischen Landesämter Brandenburg und Sachsen hat die Lausitz zwischen 1995 und 2015 insgesamt rund 18,7 Prozent Einwohner verloren . In der Altersgruppe der 15- bis 65-Jährigen betrug der Schwund 26,1 Prozent. Eine Studie des BMI bestätigt diese Entwicklung. Die Brandenburger Kreise der Kohleregion Spree-Neiße, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und die Stadt Cottbus verlieren demnach weiterhin Einwohner. Einzige Ausnahme ist der Landkreis Dahme-Spreewald, der an Berlin grenzt: Dort steigt die Einwohnerzahl leicht an.

Welche Zukunftsprojekte sind geplant? Die Bundesregierung will ein Fraunhofer-Institut für Speichertechnologien mit dem Doppelstandort Cottbus/Görlitz in der Lausitz ansiedeln. Ein entsprechender Passus ist im Koalitionsvertrag zu finden. Das Institut soll sich unter anderem der Batterieentwicklung widmen. Die Kohlekommission erklärt in ihrem Zwischenbericht, zur Verbesserung der Infrastruktur in der Lausitz sei ein Ausbau der A13 erforderlich. Außerdem solle die Bahnstrecke Berlin-Cottbus-Görlitz als Schnellzug-Verbindung ausgebaut werden. Die Kommission wünscht sich laut Zwischenbericht den flächendeckenden Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G . Auch die Lausitzrunde – ein Zusammenschluss von 23 Kreisen, Städten, Gemeinden und Ämtern aus der brandenburgischen und sächsischen Lausitz – hat zahlreiche Wünsche und Projekte formuliert. Viele davon befassen sich mit einer angestrebten Verbesserung der Verkehrs-Infrastruktur. Das Bahnnetz soll modernisiert und ausgebaut werden, Bundesstraßen verbreitert. Die Bundeswehr solle zwei Bataillone in neuen Kasernen in der Lausitz stationieren – das ist ein Vorschlag von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Als künftige Bundeswehrstandorte schlägt er Weißwasser und Spremberg vor.

Wie soll die Finanzierung laufen? Die Bundesregierung plant derzeit rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr für den Strukturwandel ein – bis einschließlich 2021 (dem Ende der Legislaturperiode) – so steht es im Koalitionsvertrag. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) signalisierte aber, dass die Summe noch erhöht werden kann. Die Kohlekommission bezeichnet die Summe in ihrem Zwischenbericht als "einen ersten Schritt". Sie schlägt einen "Revierbonus" vor – ein Sofortprogramm, das die betroffenen Reviere direkt unterstützt. Die Ministerpräsidenten der betroffenen ostdeutschen Bundesländer Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt verlangen jährlich zwei Milliarden Euro für die nächsten 30 Jahre, also insgesamt 60 Milliarden Euro – plus die Entschädigungszahlungen für Kraftwerksbetreiber, sollten Kraftwerke früher vom Netz genommen werden, sowie eine Ausgleichzahlung für Industriebetreibe, falls diese wegen des Ausstiegs höhere Stromkosten zu tragen haben. In der Kommission gibt es Vorschläge, die Finanzierung über eine "Gemeinschaftsaufgabe Transformation" zu organisieren. Sie würde von Bund und Ländern finanziert, analog zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" oder der zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".