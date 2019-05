Die Polizei in Brandenburg hinkt bei der Neueinstellung von Beamten ihrer eigenen Planung hinterher. Am 1. Januar dieses Jahres seien 235 der 8.287 Stellen bei der Landespolizei unbesetzt gewesen - 32 Stellen mehr als ein Jahr zuvor. So heißt es in einer Antwort des Innenministeriums in Potsdam auf eine Anfrage des CDU-Innenexperten Björn Lakenmacher.