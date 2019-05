Brandenburg hat sein Programm anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Mauerfalls und der Friedlichen Revolution vorgestellt. Geplant sind zum Auftakt am 10. November 2019 ein Festgottesdienst in der Potsdamer Nikolaikirche und eine Feier auf der geschichtsträchtigen Glienicker Brücke zwischen Potsdam und Berlin. Weiterhin wird es Gesprächsrunden und Ausstellungen geben, wie eine Schau mit Fotos von Bernd Blumrich. Seine Fotos zeigen das Gefängnis in der Potsdamer Lindenstraße in der Zeit der Friedlichen Revolution kurz nach der Wende zeigen.

Mit den Feierlichkeiten sollen vor allem der Mut und die Zivilcourage der Menschen gewürdigt werden, die gegen Wahlbetrug und Unterdrückung in der DDR demonstrierten, sagte Landtagspräsidentin Britta Stark am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms. Die Friedliche Revolution 1989 sei ein Glücksfall in der Deutsche Geschichte, so Stark. Das Leben fast aller Brandenburger habe sich dadurch geändert.

Die Wiedergründung Brandenburgs jährt sich am 1. November 2020. Da am gleichen Tag das Bundesland den Vorsitz im Bundesrat übernimmt, werden auch die Feiern zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020 in Potsdam stattfinden.



700.000 Euro stellt Brandenburg für das Jubiläumsjahr zur Verfügung.