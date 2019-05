Vor genau 30 Jahren, am 7. Mai 1989, fanden in der DDR die letzten Kommunalwahlen statt. Zum ersten Mal konnten Bürgerrechtler dem Regime Wahlfälschungen nachweisen. Der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, spricht im rbb-Interview von einem Meilenstein.

rbb: Herr Jahn, wo waren Sie am Abend des 7. Mai 1989?

Roland Jahn: Ich war natürlich im Sender Freies Berlin, dort habe ich für das Magazin "Kontraste" gearbeitet. Wir hatten ein paar Tage vorher einen Beitrag gemacht, in dem wir der Opposition eine Stimme gegenen haben. Dort hatten Oppositionelle bereits angekündigt, dass sie die Wahl überprüfen wollen. Das hat den Bürgern Mut gemacht. Es war wichtig, dass das in den Wohnzimmern der DDR ankam, dass die Leute sich trauen.

War Ihnen denn damals gleich klar, was das lostreten würde?

Ich hatte es gehofft, weil man schon die Monate zuvor gespürt hat, dass in den Oppositionsgruppen der DDR ein ganz anderer Elan da ist. Dass man diese Kommunalwahl dazu benutzen will, die DDR-Führung zu demaskieren. Der Rückenwind aus der Sowjetunion und aus Polen war da. Es gab viele Treffen, in den denen besprochen wurde, wie man die Wahlen flächendeckend überprüfen kann, damit man auch wirklich Fakten hat.