Der in der Türkei wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung angeklagte Berliner Journalist Deniz Yücel sagt am Freitag vor dem Amtsgericht Tiergarten aus. Das berichtet der Evangelischen Pressedienst (EPD). Der Termin findet nichtöffentlich statt. Das zuständige Gericht in der Türkei hatte im vergangenen Jahr verfügt, dass der deutsch-türkische Journalist seine Aussage in dem Verfahren gegen ihn auch in Deutschland tätigen kann.

Die Modalitäten einer solchen "kommissarischen Vernehmung" regeln Rechtshilfeabkommen zwischen beiden Ländern. Ein Berliner Richter werde Yücel mit den Vorwürfen der türkischen Justiz konfrontieren und ihm die Möglichkeit geben sich zu äußern, sagte eine Sprecherin der Berliner Strafgerichte auf Anfrage von rbb|24. Ein Protokoll der Aussage werde anschließend nach Istanbul übermittelt. Dort ist der nächste Termin im Prozess gegen den 45-Jährigen für den 16. Juli angesetzt.