Ickeberlin Mittwoch, 15.05.2019 | 08:21 Uhr

So wie ich weiß, lebt die Tafel von den Spenden der Bürger. Und wie nach dem Skandal im vergangenen Jahr ja bekannt wurde kriegen die Menschen nur einen Ausweis um die Lebensmittelspenden nur für eine begrenzte Zeit zu erhalten. Das sorgt dafür das jeder der es nötig hat mal an die Reihe zu kommen.



Für mich wäre die Konsequenz daraus nichts mehr an die Tafel zu spenden. Denn wenn den Empfängern aus meiner Lebensmittelspende ein Nachteil entsteht will ich das nicht mehr.