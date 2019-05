Bild: Stadtwerke Bamberg/Matthias Hoch

Interview | E-Scooter im Modellversuch - "Wir hatten keinen einzigen Unfall"

17.05.19 | 05:59 Uhr

Am Freitag entscheidet der Bundesrat - dann dürfen E-Scooter wohl auch bald in Berlin rumsausen. Die Stadt Bamberg hat die Roller gerade in einem Modellversuch getestet. Der Sprecher der Stadtwerke erzählt im Interview, was Berlin aus diesen Erfahrungen lernen könnte.

rbb|24: Herr Giersberg, die Stadtwerke Bamberg haben seit März als erste deutsche Stadt E-Scooter im Straßenverkehr testen lassen. Wie kam es zu dem Modellversuch ausgerechnet in Bamberg? Jan Giersberg: Der US-Anbieter Bird hatte mehrere deutsche Kommunen angesprochen, weil er eine Stadt gesucht hat, in der er vor Inkrafttreten der Kleinstfahrzeugeverordnung testen konnte, wie sich seine Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen machen. Bamberg war für Bird eine relativ spannende Stadt: Zum einen von der Größe her, wir haben 75.000 Einwohner, zum anderen wegen der Sozialstruktur mit unserer relativ großen Uni. Wir als Stadtwerke haben das Ziel, E-Scooter in das ÖPNV-Angebot zu integrieren. Das war für Bird zusätzlich interessant.

Jan Giersberg, Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg, während der E-Scooter-Testphase. | Bild: Stadtwerke Bamberg/Matthias Hoch

Was haben Sie in den letzten Wochen gelernt? Die vielleicht wichtigste Erfahrung: Wir hatten keinen einzigen Unfall oder sonstigen bedrohlichen Zwischenfall hier in Bamberg. Von daher ist der Test sehr reibungslos gelaufen. Was uns überrascht hat: Die Nachfrage nach den Scootern war enorm. Wir hatten über 700 Bewerber, die an dem Test teilnehmen wollten, 300 konnten die Roller am Ende benutzen. Was wir auch gelernt haben: Die E-Scooter haben sich recht gut in den Verkehr integriert. Das Miteinander zwischen Scootern, Fahrrädern aber auch Autos oder Lkw hat geklappt. Eine weitere Erkenntnis: Die Roller haben sich in Bamberg mit seinen sieben Hügeln, das ist eine anspruchsvolle Topografie für die Scooter, gut bewährt. Es hat sehr gut funktioniert, mit dem Rollern die Hügel hier sicher hoch und wieder runterzukommen.

Was hat nicht so gut funktioniert? Was zweifelsohne nicht so gut geklappt hat - das ist aber auch kein Wunder – ist das Fahren auf grobem Kopfsteinpflaster, wie wir es in der Bamberger Altstadt haben. Sowas macht aber auch mit einem Fahrrad nur bedingt Spaß. Sie kommen solche Straßen zwar mit dem E-Scooter hoch, aber irgendwann müssen sie dann schieben. Aber auch Bamberg hat weite Teile, die flach sind. Dort wohnen die meisten Bamberger. Hier sollen die Roller zum Einsatz kommen. Zum Beispiel für Leute, die mit dem Bus ankommen und dann auf der letzten Meile noch ein Gefährt benötigen, um an ihr Ziel zu kommen. Wenn sie nicht laufen können oder wollen.

In Berlin schimpfen viele Fußgänger jetzt schon über Fahrradfahrer auf Fußwegen. Die Befürchtung ist: Wenn sich E-Scooter nun durchsetzen, wird es noch gefährlicher. Wie hat das in Bamberg funktioniert? Der Verkehrsminister (Andreas Scheuer (CSU), Anm. d. Red) hat letzte Woche ja gerade nochmal den Notausgang gefunden und gesagt: 'Naja - eine Zulassung von E-Scootern auf Fußwegen kommt jetzt doch nicht so' [tagesschau.de]. Danach ist auch hier die Diskussion über E-Roller auf Gehwegen sofort zurückgegangen. Die Scooter, die wir einsetzen, hätten so oder so nicht auf den Fußweg gedurft. Unsere Tester haben sich auch daran gehalten. Persönlich begrüße ich es sehr, dass Scheuer die Kurve bekommen hat und die Nutzung auf dem Gehweg wieder fallen gelassen hat.

Wie weit komme ich mit so einem Roller? Der Akku reicht für ungefähr 25 Kilometer, es kommt sicherlich auf die Gewichtsklasse des Fahrers und seine Fahrweise an. Und darauf, ob er auf flacher Strecke oder bergauf unterwegs ist.

Wie geht es jetzt weiter, übernehmen Sie das Modell? Sobald die nötige Verordnung in Kraft tritt, wollen wir den Test über den Sommer hinweg fortsetzen. Wir möchten ein klassisches Sharing-System auf Basis einer App anbieten und etwa 100 Scooter im Stadtgebiet verteilen. Dann können sie über das Handy lokalisiert und ausgeliehen werden.

Wir haben jeden Tag Anfragen von anderen Kommunen, die an unseren Erfahrungen mit den Scootern partizipieren wollen." Jan Giersberg, Sprecher der Stadtwerke Bamberg

Sie müssen im Moment ziemlich viele Interviews geben. Wie oft ruft jemand von einer anderen Stadtverwaltung an? Wir haben jeden Tag Anfragen von anderen Kommunen, die an unseren Erfahrungen mit den Scootern partizipieren wollen. Dass die Nachfrage und das Interesse daran so groß sind, war aber eigentlich zu erwarten – einfach weil wir die ersten waren.

Sie sind selbst E-Scooter gefahren. Was war Ihr Eindruck? Das hat schon Spaß gemacht. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich so einen Roller im Stadtverkehr nutzen würde. Ich weiß aber nicht, ob es Sinn machen würde, einen zu kaufen oder auf ein Sharing-Angebot zurückzugreifen. Denn kauft man sich einen, ist es ja eigentlich wie mit dem eigenen Auto: Die meiste Zeit des Tages steht er dann nur nutzlos rum. Wenn ich mir bei Bedarf einen leihe, muss ich mich um nichts mehr kümmern sondern kann einfach losfahren. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sebastian Schneider, Redaktion rbb|24.