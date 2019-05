Bild: dpa/Christoph Soeder

Gehwegzulassung vom Tisch - Kabinett macht Weg frei für E-Roller auf Radwegen

22.05.19 | 13:45 Uhr

Auch in Deutschland rollen in Kürze E-Scooter über die Straßen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Verordnung. Danach dürfen die Roller auf Radwegen und der Straße fahren, Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein.



Elektro-Tretroller werden in Deutschland voraussichtlich im Juni zugelassen. Am Mittwoch beschloss das Kabinett eine entsprechende Verordnung. Der genaue Zeitpunkt für die Zulassung von E-Scootern steht aber noch nicht.



Der Bundesrat hatte kürzlich den Weg für eine Zulassung der Roller mit maximal 20 Kilometern pro Stunde freigemacht, allerdings Änderungen an den ursprünglichen Plänen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beschlossen. Diese Änderungen wurden nun in die Verordnung übernommen. Fahrer müssen demnach mindestens 14 Jahre alt sein und Radwege nutzen, auch wenn sie auf langsameren Modellen unterwegs sind.



Keinen Helm, keinen Führerschein

Die neuen E-Roller sollen insbesondere für kurze Strecken ein neues Angebot sein: etwa von der Bushaltestelle ins Büro oder zum Geschäft ein paar Straßen weiter. Sie sind in der Regel kleiner und leichter als Fahrräder, oft lassen sie sich auch zusammenklappen. Anbieter von Leih-Rollern stehen in größeren Städten in den Startlöchern. Auch in ICEs und Intercitys sollen die Gefährte nach Angaben der Bahn kostenlos an Bord dürfen - zusammengeklappt unter oder über dem Sitz. Einen Helm müssen die Tretroller-Fahrer nicht tragen, sie brauchen auch keinen Führerschein. Anders als Fahrräder sollen die neuen Gefährte versicherungspflichtig sein, dafür soll es einen Aufkleber geben. Fahren sollen die Tretroller in der Regel auf Radwegen oder Radfahrstreifen; gibt es keine, darf die Fahrbahn genutzt werden.

Gehwege tabu für die E-Tretroller

Minister Scheuer wollte ursprünglich, dass langsamere E-Scooter auch auf Gehwegen fahren dürfen. Hier hatte es allerdings von vielen Verbänden und aus der Opposition sowie aus der SPD massive Kritik gegeben. Auch die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) und ihre Brandenburger Kollegin Kathrin Schneider (SPD) hatten sich Ende April im Verkehrsausschuss des Bundesrats gegen E-Roller auf Gehwegen ausgesprochen. Die Bundesregierung hatte daraufhin angekündigt, die geforderten Änderungen umzusetzen.

Auf den Radwegen wird es enger

Allerdings gibt es weiterhin auch viele Bedenken, was Sicherheit, Ärger mit Radfahrern und Umweltaspekte angeht. So sind viele Radfahrer nicht begeistert von der Aussicht, sich ihre Wege künftig mit E-Tretrollern zu teilen. "Wir sagen: Doppelt so viel Platz und hohe Wegequalität für den Radverkehr, dann klappt's auch mit dem gemeinsamen Fahren von Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern", hatte der Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Burkhard Stork, gesagt. Radwege seien ohnehin oft schlecht, holprig oder gar nicht vorhanden. Die Stadtverwaltung von Bamberg hatte sich allerdings auch nach einem mehrwöchigen Modellversuch mit den E-Scootern positiv geäußert.

Verleiher drängen auf den Markt

Der ADAC rät Interessenten zudem, mit dem Kauf von Elektro-Tretrollern zu warten, bis Händler offiziell zugelassene Modelle anbieten. Eine ADAC-Sprecherin sagte, die meisten der bislang auf dem Markt erhältlichen E-Tretroller seien für den Straßenverkehr nicht zugelassen. Eine nachträgliche Zulassung sei kompliziert und teuer. Es sei aber damit zu rechnen, dass Händler zeitnah offiziell zugelassene Modelle anbieten.



In vielen Städten stehen Verleiher solcher Roller schon in den Startlöchern. Das Berliner Start-up "Tier", das bereits in mehreren europäischen Ländern vertreten ist, kündigte auf seiner Website an, bald auch in den deutschen Markt einzusteigen.

