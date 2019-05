Die geplante Zulassung von Elektro-Tretrollern in Deutschland soll am Freitag die entscheidende Hürde nehmen. Der Bundesrat soll über eine geplante Verordnung der Bundesregierung abstimmen.

Berlins Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese (Grüne) sprach sich am Freitag im rbb für die Zulassung der E-Scooter nur auf Radwegen aus. Der Senat stehe kleinen elektrischen Tretrollern grundsätzlich positiv gegenüber: "Sie können eine klimafreundliche Alternative im Straßenverkehr sein - im Rahmen der Verkehrswende." Doch für sie müsse es - genau wie für Leihfahrräder - Regeln geben. "Sie können nicht überall fahren. Gehwege sind besondere Schutzräume - für Ältere, für Kinder, für mobilitätseingeschränkte Personen." Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sei in diesem Punkt dem Wunsch der Länder Berlin und Bremen gefolgt. Ursprünglich wollte Scheuer, dass Roller, die maximal 12 Kilometer pro Stunde fahren, den Gehweg nutzen dürfen.

Der Bund strebt eine Zulassung der neuen Gefährte noch im Sommer an. Sie sollen vor allem in Städten neue Mobilitätsangebot schaffen. Es geht um E-Roller (E-Scooter), die höchstens 20 Kilometer pro Stunde fahren. Eine Helmpflicht soll es nicht geben, auch einen Moped-Führerschein brauchen Fahrer nicht. Sie müssen mindestens zwölf Jahre alt sein. Über das Alter wurde aber noch diskutiert. Unter den Ländern gab es Stimmen, dies erst ab 15 Jahren zu ermöglichen. Die Bundesregierung müsste die Verordnung mit allen Änderungen des Bundesrats umsetzen - oder sie andernfalls vorerst wieder zurückziehen.

Auch Berlins Verkehrsstaatssekretär Streese ist für ein Mindestalter von 15 Jahren, so wie es auch für andere motorisierte Fahrzeuge - wie etwa Mofas - gilt. Eine Helmpflicht sei in Berlin dagegen zunächst nicht vorgesehen, so Streese. Man müsse aber die Unfallzahlen genau beobachten: "Aus anderen Städten haben wir da - gerade aus Übersee - doch etwas schlimmere Nachrichten erhalten. Dort gibt es Unfälle, die auch durch eigenes Verschulden passieren, weil die Geräte nicht so gut bremsen können, nicht so gut lenkbar sind wie zum Beispiel Fahrräder."