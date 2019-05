Steffen Berlin Donnerstag, 16.05.2019 | 10:23 Uhr

Die Debatte ist zwiespältig zu betrachten. Einerseits setzt sie positiverweise die Politik endlich mal ordentlich unter Druck, zu handeln. Leider passiert da aber nichts Sinnvolles. Statt endlich kommunalen Wohnraum zu schaffen, hängt man sich wortreich an die Diskussion an und belässt sonst alles wie es ist. Während dessen steigen die Mieten weiter, weil der Mangel an Wohnraum bleibt.

Andererseits schadet die Diskussion enorm, weil private Eigentümer verunsichert und damit von dringend notwendigen Investitionen in neuen Wohnraum abgehalten werden. Da in Berlin Neubau in aller Regel nur eine Genehmigung erhält, wenn 30% davon mit Sozialbindung errichtet werden, wird also auch für die Mittelschicht bezahlbarer Wohnraum verhindert. Während die Deutsche Wohnen in Potsdam neuen Wohnraum in Krampnitz errichtet, ist mir ein solches Projekt in Berlin nicht bekannt. Stattdessen wird Neubau hier systematisch behindert, obwohl er dingend gebraucht wird.