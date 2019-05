Bild: rbb/Frieder

"Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" - Polizei riegelt Baustelle in Rigaer Straße ab

01.05.19 | 17:55 Uhr

Die "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" zieht in diesem Jahr durch Friedrichshain, die angekündigte Route soll am Abend auch durch die Rigaer Straße führen. Dort hat die Berliner Polizei vorab schon mal eine umstrittene Baustelle abgeriegelt.

Die "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" in Berlin hat am späten Mittwochnachmittag mit einer Kundgebung am Wismarplatz in Friedrichshain begonnen. Die Teilnehmer der linksradikalen Demo wollen anschließend zum S-Bahnhof Warschauer Straße laufen. Der Zug soll auch durch die Rigaer Straße führen. Unklar ist aber, ob die Polizei diese Route zulässt. Am Nachmittag riegelte sie eine umstrittene Baustelle in der Rigaer Straße ab. Bereits im Vorfeld hatte es Sicherheitsbedenken wegen dieser Baustelle gegeben, weil zwischen den Bauzäunen nur ein enger Gang freiblieb. "Stellen Sie sich vor, wir würden Hunderte Demonstranten durch ein Nadelöhr pressen", hatte ein Polizeisprecher erklärt. Bei einer Massenpanik müsste es ausreichend Fluchtwege geben.

Angekündigte Demonstrationsroute der Revolutionären Demo zum 1.Mai Bild: rbb24

Über die Route der "Revolutionären 1. Mai-Demo" entscheidet die Polizei kurzfristig. Dass die Demonstranten an der Baustelle der Neubauten vorbei gehen werden, ist nach Äußerungen aus Polizeikreisen aber so gut wie ausgeschlossen. Der dortige Bereich zwischen den Bauzäunen sei zu eng für viele Hundert oder Tausend Menschen. Allein bei dieser Demonstration sollen 2.000 Polizisten eingesetzt werden. Die Organisatoren der linksautonomen Demonstration hatten den Protestzug vor allem wegen des "Myfestes" von Kreuzberg nach Friedrichshain verlegt. Eine politische Demonstration sei in Kreuzberg nicht möglich.

Zehntausende bei "Myfest"

Am Nachmittag kamen Zehntausende Menschen Kreuzberger Straßenfest "MyFest". Viele Straßen rings um das Kottbusser Tor und den Görlitzer Park sind aktuell überfüllt. Das Straßenfest findet seit 2003 statt und wurde damals bewusst auf den 1. Mai gelegt als ein Zeichen, um Krawallen entgegen zu wirken. Laut Polizei trägt es maßgeblich dazu bei, die Situation zu beruhigen. Allerdings ist das Fest auch umstritten. In diesem Jahr ist das "Myfest" auf Wunsch der Anwohner aber deutlich kleiner und soll früher enden als in den Vorjahren. Eine ähnliche Veranstaltung, das 1.-Mai-Fest "MaiGörli", wurde nach einer Anwohnerbefragung abgesagt.

DGB-Kundgebung und linker "Jugendwiderstand"

Den Auftakt der 1.-Mai-Veranstaltungen machte am Vormittag die Großkundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zum Tag der Arbeit. An der traditionellen Kundgebung beteilgten sich nach eigenen Schätzungen des DGB etwa 13.000 Teilnehmer. Viele waren schon am Vormittag vom Hackeschen Markt Richtung Brandenburger Tor gezogen. Dort gab es am Mittag eine Kundgebung.

Unter dem Motto "Jugendwiderstand" sind am Nachmittag linke Demonstarten durch Neukölln gezogen. Der Zug führte vom U-Bahnhof Schlesisches Tor zum Wismarplatz, die Polizei sprach von rund 200 Teilnehmern. Die Demonstration verlief friedlich. Die Teilnehmer stießen später zur "Revolutionären 1. Mai-Demonstration" in Friedrichshain.

"MyGruni"-Demonstranten ziehen durch Villenviertel

Auch der Grunewald ist erneut zu einem Hotspot der 1.-Mai-Demonstrationen geworden: Am Mittwochmittag versammelten sich an der gleichnamigen S-Bahnstation mehr als 2.000 Demonstranten, die durch das Villenviertel im Berliner Südwesten zogen. Thema des Protests seien "Immobilienspekulanten und der teure Wohnungsmarkt". Man wolle hier "mit den Villenbewohnern am Gartenzaun" ins Gespräch kommen, sagte Organisator Robert Rating. Die Demonstration samt Bürgerfest unter dem Motto "MyGruni" hat das Aktionsbündnis "Hedonistische Internationale" um Rating organisiert. Im vergangenen Jahr war die Demonstration erstmals durch das Grunewald-Viertel gezogen.

Friedlicher Auftakt in der Walpurgisnacht

Bereits am vorabend des 1. Mai waren mehr als 1.000 Menschen in Berlin-Wedding gegen steigende Mieten friedlich auf die Straße gegangen. Linke Gruppen und Bürgerinitiativen hatten zu dem Protest aufgerufen, der sich gegen die Spekulation mit Wohnraum und Zwangsräumungen wandte.



Der Protest verlief laut Polizei komplett friedlich und störungsfrei. Der Zug unter dem Motto "Unsere Häuser, unser Kiez - gegen die Stadt der Reichen" war am Leopoldplatz gestartet und zog anschließend durch den Stadtteil. Laut Veranstalter nahmen 3.000 Menschen teil.

