Um ihrer Forderung nach drastisch höheren Strafen für Falschparker Nachdruck zu verleihen, hat ein Bündnis aus zwölf Verbänden am Montag eine Online-Petition gestartet. Mindestens 100 Euro Bußgeld soll Falschparken künftig kosten, heißt es im Petitionstext auf der Plattform change.org. Die Petiton unterschrieben bis Dienstagvormittag rund 13.000 Menschen.

Die bekanntesten Organisationen, die die Forderung "Knolle statt Knöllchen" stellen, sind der Verkehrsclub Deutschland (VCD), der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der Bundesverband Carsharing. Die Petition richtet sich an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Scheuer selbst hatte laut Pressemitteilung seines Minsteriums in der vorigen Woche auf dem nationalen Radverkehrskongress in Dresden erklärt, sein Ministerium plane "höhere, wirksame Bußgelder für das unterlaubte Parken auf Schutzstreifen sowie für das Parken in zweiter Reihe."

Wie hoch die Bußgelder künftig sein sollen, ließ Scheuer allerdings offen.