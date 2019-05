Beim Stichwort "Luftbrücke" denken die meisten Berliner sofort an den Flughafen Tempelhof. Was viele nicht wissen: Ohne die Berlin Blockade hätte es wahrscheinlich auch den Flughafen Tegel nicht gegeben. Von Georg Berger

Zum 70. Jahrestag am 12. Mai sendet das rbb Fernsehen am 11. Mai 2019 von 14:10 bis 17:25 Uhr Rund um ... Die Luftbrücke, einen Schwerpunkt zum Ende der Berliner Luftbrücke mit zahlreichen Dokus und Reportagen.

Doch die Wiege der Luftfahrt stand nicht in Tegel: "Mit Otto Lilienthal hat es nicht viel zu tun. Hier wurde zwar gejagt, fliegen geübt. Aber den Flughafen gibt es erst seit Ende 1948, während der Luftbrücke", sagt Christiane Borgelt, Stadtplanerin und Kuratorin der Ausstellung "Als Schokolade vom Himmel fiel" im Museum Reinickendorf. Diese Krisensituation war der Grund für den Ausbau des ehemaligen Raketenabflugplatzes und Truppenübungsplatzes der Luftwaffe in der Jungfernheide.

Vom 24. Juni 1948 an müssen zwei Millionen Westberliner aus der Luft versorgt werden. Denn bis zum 12. Mai 1949 blockiert die Sowjetunion alle Land- und Wasserwege nach West-Berlin. Die West-Alliierten reagieren mit der Luftbrücke. Doch schnell ist klar: Die Flughäfen Tempelhof und Gatow reichen nicht, um die 2,1 Millionen Einwohner West-Berlins aus der Luft zu versorgen. Eine dritte Landebahn muss her. Sechs Wochen nach Blockade-Beginn bauen die Franzosen in ihrem Sektor die Jungfernheide, zur Kaiserzeit Zeppelinstartplatz, zum Frachtflughafen aus.