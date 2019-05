Bild: Imago/ Florian Gaertner/photothek.net

Interview | Franziska Giffey (SPD) - "Man bekommt immer Vertrauen, wenn man konkret wird"

21.05.19 | 06:19 Uhr

Bundesfamilienministerin Franzisky Giffey ist in Frankfurt (Oder) aufgewachsen und häufig in Brandenburg unterwegs. Vertrauensverlust, sagt sie, sei ein wiederkehrendes Thema in Gesprächen. Die Politik müsse auf die Bedürfnisse der Menschen reagieren.

rbb: Frau Giffey, Sie stammen aus Brandenburg und sind zuletzt viel durch den Osten gereist. Wovor haben die Menschen hier besonders Angst? Franziska Giffey: Das Kuriose ist, wenn ich mit den Leuten hier spreche, sagen viele: "Eigentlich geht‘s mir ganz gut, aber ich weiß nicht, ob es so bleibt." Das ist Zukunftsangst, die Angst davor, den Wohlstand wieder zu verlieren, den man sich erarbeitet hat. Nach der Wendezeit war ja viel zusammengebrochen. Viele Menschen haben damals schon Verlusterfahrungen gemacht. Und bis jetzt hat man sich wieder aufgerappelt, hat aber Sorge, dass das wieder verloren gehen könnte. Die Leute sagen auch: "Wir fühlen uns nicht gleichrangig an vielen Stellen." Ich denke an gleichwertige Bezahlung in Ost und West, an die Frage: Wie ist es mit Rentengerechtigkeit, Lohngerechtigkeit, der Vertretung von Ostdeutschen in Führungspositionen im Bund, in großen Chefetagen der Unternehmen? Dann sehen sie, dass noch zusätzlich Menschen ins Land kommen. Ich höre ganz oft auf die Frage "Wovor haben sie Angst?" die Antwort "vor Überfremdung". Und das gerade in Gebieten, in denen gar nicht so viele Menschen eine Zuwanderungsgeschichte haben.



Ist diese Angst also nur der Ausdruck eines momentanen Gefühls? Wir müssen an das Grundbedürfnis von Menschen ran: an Sicherheit und Verlässlichkeit. Der Mensch möchte nicht, dass sich dauernd alles ändert. Wir haben die Digitalisierung, wir haben den demografischen Wandel, wir haben große Umwälzungen, Energiewende, Klimawandel. All das sind große Fragen, die keiner einzeln für sich beeinflussen kann. Das drückt sich dann in Frust aus. Was dann dazu führt, dass Menschen zu Parteien abwandern, die vermeintlich einfache Lösungen anbieten. Das ist eine große Gefahr für die Demokratie, wenn die einfache Lösung darin besteht zu sagen: "Wir grenzen uns ab, wir schotten uns ab, wir bauen am liebsten Mauern wieder hoch, wir wollen lieber ein autoritäres System als die Freiheit."

Laut einer aktuellen Allensbach-Studie hat eine Mehrheit der Menschen in Ostdeutschland bereits ihr Vertrauen in die Demokratie verloren. Wie lässt sich dieses Vertrauen wieder zurück gewinnen? Ich denke, man bekommt immer Vertrauen, wenn man konkret wird. Wenn man auch sagt, was nicht geht und erklärt, warum Dinge nicht funktionieren. Vieles hat sich nach dem Fall der Mauer auch zum Positiven verändert. Dafür muss man den Blick schärfen. Auch die Brandenburger können stolz auf das sein, was sie geschafft haben. Sie haben Umwälzungen bewältigt, viele haben nochmal eine ganz neue Berufsausbildung angefangen, haben viel aufgebaut. Da mal zu sagen, "Mensch guck doch mal, was hier möglich war", das halte ich für ganz wichtig. Das hat etwas mit Herzensstolz zu tun.

Sendung: rbb Fernsehen: Angst Macht Politik, 21.05.2019, 21 Uhr