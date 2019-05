Dem Konzept zufolge soll die Friedrichstraße mehrere Spuren für alle Verkehrsteilnehmer bekommen: einen zweispurigen Radweg in der Mitte, Fußwege an den Seiten, dazu Logistik- und Taxi-Zonen sowie eine "Safety lane" für Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst.

Poller verhindern zunächst, das Autos in den Straßenabschnitt einbiegen können. Im Notfall allerdings, so die Vorstellung, können die Poller elektronisch runtergefahren werden und der mittige Radweg dient als Notfallspur für Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst. Rote Blinklichter entlang dieser "Saftey lane" zeigen Radfahrern an, dass sie die Spur räumen müssen. Ist der Einsatz vorbei, zeigen die Lichter wieder grün.

Für den Taxi- und Lieferverkehr soll es laut Konzept "Hubs" geben, also Stellplätze rechts und links in den queerenden Straßen. Später, so der Entwurf, könne der U-Bahnhof Französische Straße vielleicht auch "Logistik-Hub" werden: Waren könnten dann "via U-Bahn in der verkehrsfreien Zeit von 1:00 bis 04:00 Uhr" angeliefert werden.

Auch für die Infrastruktur setzen die Aktivisten auf moderne Technik: So sollen Solarmodule beispielsweise den Strom für Beleuchtung oder WLAN-Hotspots liefern. In ihrem Entwurf zeigt "Changing Cities" beispielsweise eine Bank, die über Solarelemente als Lampe dienen könnte. Regenwasser soll zudem in Rinnen aufgefangen und zu Bewässerung genutzt werden.