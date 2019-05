Ex-Staatssekretär Kirchner kehrt zurück in den Senat

Der Berliner Grünen-Politiker Jens-Holger Kirchner kehrt zurück in den Senat. Das hat der frühere Verkehrsstaatssekretär dem rbb am Dienstag im Interview bestätigt. Er wolle nach schwerer Krebserkrankung und mehreren Operationen wieder an die Arbeit gehen. Kirchner sagte, er sei wieder gesund.

Er soll künftig in der Senatskanzlei die Planung großer Infrastrukturprojekte wie etwa die Erschließung des Siemenscampus steuern.