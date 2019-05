Die CDU hat bislang eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre stets abgelehnt. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak widersprach nun auch Senftlebens Vorschlag und sagte, das Wahlrecht solle weiter an die Volljährigkeit geknüpft sein. SPD und Grüne sind hingegen schon länger für das Wählen ab 16. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hatte erst vor knapp drei Monaten vorgeschlagen, das Wahlrecht entsprechend anzupassen - war aber bei der CDU auf Ablehnung gestoßen.

In Deutschland ist für die Teilnahme an den meisten Wahlen ein Mindestalter von 18 Jahren vorgesehen. In einigen Bundesländern dürfen sich Bürger allerdings schon ab 16 Jahren an Kommunalwahlen beteiligen - so auch zum ersten Mal bei den anstehenden Kommunalwahlen in Brandenburg am Sonntag. Bei Bundes- und Europawahlen ist dies nicht möglich. EU-weit lassen nur Österreich und Malta Bürger ab 16 Jahren an Europawahlen teilnehmen.