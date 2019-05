dpa/Sachelle Babbar Audio: Inforadio | 23.05.2019 | Christian Wildt | Bild: dpa/Sachelle Babbar

Interview | 70 Jahre Grundgesetz - "Die Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat"

22.05.19 | 06:37 Uhr

Vor 70 Jahren trat das Grundgesetz in Kraft. Was das für die Deutschen bedeutet, hat Georg M. Oswald in seinem neuen Buch erklärt. Im Interview erzählt der Autor, warum das Gesetz viele erst auf den zweiten Blick fasziniert - und wie man es weiterentwickeln könnte.

rbb: Nach 70 Jahren Grundgesetz und Grundrechte nochmal eine neue ausführliche Erklärung - für wen haben Sie das gedacht? Welche Fragen haben Sie vielleicht von anderen bekommen, zum Beispiel auch von der nächsten Generation? Georg M. Oswald: Ich habe das Buch meinem Sohn gewidmet - und er hat auch eine ganz große Rolle bei der Entstehung gespielt, weil ich ihn in gewisser Weise für den idealen Leser gehalten habe. Ich habe ihm immer wieder Kapitel für Kapitel geschickt, so dass er mir dazu etwas sagen konnte, weil ich einfach wissen wollte: Wie findet er das und wie findet er die Sprache, in der das geschrieben ist? Damit meine ich nicht nur meinen Text, sondern vor allen Dingen die Sprache des Grundgesetzes. Und was hat er gesagt? Altertümlich, unverständlich, vage. Das sind die Eindrücke, die viele haben, die sich mit diesen Texten beschäftigen. So ging es mir als Schüler selbst, als ich das gelesen habe. Das klang alles irgendwie sehr feierlich - aber was es wirklich bedeuten soll, hat sich mir erstmal nicht so schnell erschlossen.

Zur Person imago/Gerhard Leber Georg M. Oswald - Jahrgang 1963

- arbeitet seit 1994 als Rechtsanwalt in München

- schreibt Romane und Erzählungen, darunter "Alles was zählt" und "Vom Geist der Gesetze"

- leitete von 2013 bis 2016 den Berlin-Verlag

- veröffentlichte 2018 "Unsere Grundrechte. Welche wir haben, was sie bedeuten und wie wir sie schützen"

Das ist aber nicht mehr Ihre Haltung, nachdem Sie sich so intensiv mit dem Text befasst haben… Nein, das war sie auch vorher schon nicht. Denn im Jura-Studium lernt man die Grundrechte natürlich näher kennen und versteht auch besser, was sie bedeuten sollen. Vor allen Dingen werden einem all diese teilweise sehr merkwürdigen Begriffe geläufiger, die dort verwendet werden, wenn man versteht, was sie bedeuten: Freizügigkeit oder Würde sind ja Begriffe, die in unserer Alltagssprache keine große Rolle spielen. Sie befassen sich ja mit den Grundrechten, also den ersten 19 Artikeln des Grundgesetzes. Im allerersten geht es im ersten Satz um die Menschenwürde. Warum ist das so? Weil die Menschenwürde, so wie sie im Grundgesetz verstanden wird, der zentrale Begriff für das Menschenbild ist, das das Gesetz etabliert. Man muss dazu sagen: Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte gegen den Staat. Sie regeln also gar nicht so sehr das Leben der Menschen untereinander, sondern vor allen Dingen, was der Staat darf und was er nicht darf. Im Artikel eins steht, dass die Menschen unter allen Umständen anständig behandelt werden müssen, nicht diskriminiert werden dürfen, ihre Freiheit behalten müssen - und man kann noch viele weitere Folgerungen aus diesem Artikel ziehen. Das ist die zentrale Vorschrift.

Oft werden Grundrechte etwas in Frage gestellt, weil sie sich zu widersprechen scheinen. Ist das tatsächlich so oder gibt es Rechte, die einfach noch ein bisschen wichtiger sind als andere? Sie widersprechen sich eigentlich alle und ständig. Denn wo fängt die Würde des einen an und hört die der anderen auf? Immer wenn wir uns in Gesellschaft befinden, geht es auch darum abzuwägen, welche Rechte den Vorrang haben, wer mit seinem Anliegen das berechtigtere Interesse gegenüber jemand anderem hat. Meinungsfreiheit ist auch so etwas. Ich möchte gern meine Meinung sagen, aber das kann einen anderen beeinträchtigen oder beleidigen… Ja - wobei natürlich die Beleidigung, wenn es denn wirklich eine ist, einen Straftatbestand darstellt. Die Beleidigung ist nicht von der Meinungsfreiheit geschützt.

Wie kann man eigentlich so eine Verfassung weiterentwickeln? Die Grundrechte unterliegen innerhalb der Verfassung einer sehr strikten Aufsicht. Nur Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und im Bundesrat können eine Änderung vornehmen. Das berühmteste Beispiel dürfte das Asylrecht sein. In den 1990er Jahren wurde der Artikel 16 tatsächlich grundlegend reformiert. Das ist ein Beispiel dafür, dass auch die Grundrechte geändert werden können. Und es könnte noch viel weiter gehen: Artikel 146 des Grundgesetzes sieht vor, dass das deutsche Volk in einer Abstimmung über eine neue Verfassung abstimmen und auch das Grundgesetz abwählen könnte. ... ohne dabei aber die Menschenrechte im Kern zu berühren. Das steht auch in einem Artikel der Grundrechte. Theoretisch wäre natürlich auch eine ganz andere Verfassung denkbar. Wenn sie tatsächlich das Grundgesetz ersetzen würde, könnte sie auch ganz neu sein.

Das Grundgesetz ist keine familiäre Tradition, keine Fahne, kein Lied, das man singt, sondern es ist vor allem ein Stück Papier. Sind Sie trotzdem stolz darauf? Wir haben in Deutschland die längste Friedensperiode unserer Geschichte hinter uns und hoffentlich auch noch lange vor uns. Ich glaube, das allein zeigt schon, dass das Grundgesetz durchaus eine Erfolgsgeschichte ist. Das Grundgesetz ist in der Bevölkerung wenig bekannt und wird nicht wirklich gelesen. Ich glaube, das Hauptmissverständnis besteht darin, dass man, wenn man die Grundrechte liest, hinterher ein bisschen enttäuscht ist, weil man das Gefühl hat: Das stimmt ja so alles nicht. Was im Grundgesetz so ausdrücklich und für jeden sofort erkennbar eben nicht steht, ist, dass diese Rechte ihre Wirkung eben erst in der Achtung der Rechte der anderen entfalten. Das ist eigentlich der Kerngedanke, der die Grundrechte so wertvoll macht. Den müssen wir hochhalten und popularisieren. Was ist Ihre Lieblingsstelle? Meine Lieblingsstelle ist tatsächlich schon dieser allererste Satz, weil aus ihm alles andere folgt, was im Grundgesetz steht. Je länger man über diesen Satz nachdenkt, desto weniger sagt er konkret. Aber durch dieses Interpretations-Tal muss man gehen - und wenn man sich etwas näher damit befasst, sieht man, dass er wirklich ein sehr positives Menschenbild beinhaltet. Wir danken Ihnen für das Gespräch. Das Interview führte Christian Wildt, Inforadio. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Version. Das komplette Gespräch können Sie hören, wenn Sie auf den Abspielknopf im oberen Bild klicken.

