Ein italienisches Restaurant in Berlin-Mitte hat kürzlich eine Reservierungsanfrage der AfD-Parteispitze abgelehnt. Daraufhin ernteten die Betreiber zahlreiche schlechte Bewertungen. Kein Einzelfall, meint der Berliner Hotel- und Gaststättenverband.

Das Berliner Restaurant "Bocca di Bacco" hatte sich Anfang der Woche geweigert, AfD-Spitzenpolitiker zu bewirten. Eine Tischbestellung für ein Abendessen am Montag sei abgewiesen worden, teilte das Restaurant mit. An dem spontan anberaumten Abendessen hätten Parteichef Jörg Meuthen, Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland, Co-Fraktionschefin Alice Weidel und der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann teilnehmen sollen, wie Fraktionssprecher Christian Lüth sagte. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Lüth, die Absage sei "undemokratisch und dumm".

Kein Tisch für Gauland und Co

Auch am Donnerstag gingen zahlreiche Google-Bewertungen zum Restaurant ein - teils mit direktem Bezug auf den Vorgang: oft wurde besonders schlecht bewertet (beispielsweise mit dem Kommentar: "Ein derart unprofessionelles und diskriminierendes Verhalten ist eine Schande") - aber auch besonders gut (beispielsweise mit dem Kommentar "Sehr gutes Essen, mit Rückgrat und Mut serviert").

Wie sollten Gastronomie und Hotellerie mit solchen Veranstaltungen umgehen, von beispielsweise Rechtspopulisten oder anderen ungebetenen Gästen. Gibt es eine Direktive?

Eine Direktive gibt es unsererseits natürlich nicht. Aber man muss sagen, das Hotel- und Gaststättengewerbe ist sehr international. Wir bewirten Gäste aus aller Welt, aller Religionen, aller Hautfarben. Wir bewirten sie nicht nur, wir beschäftigen sie auch. Die Hotels haben teilweise weit über 50 Prozent ausländische Mitarbeiter und da ist es natürlich verständlich, dass ein Restaurant Parteien nicht bewirten möchte, die sich gegen diese Internationalität aussprechen.

Wie konnten Sie in diesem Fall diesem Restaurant helfen, als Hotel- und Gaststättenverband? Welche Hinweise hatten sie?

Leider hören wir jetzt doch verstärkt von solchen Fällen. Wir bieten unseren Mitgliedern einen Service an. Wir arbeiten mit einer Agentur zusammen, die mit diesen Themen spezialisiert ist. Letztendlich raten wir den Unternehmern sich auf keinen Fall mit diesen negativen Bewertungen auseinanderzusetzen oder womöglich in eine Kommunikation zu treten, weil es dann immer noch schlimmer wird. Wir raten im Grunde genommen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Wir haben ganz guten Zugang zu den Bewertungsportalen und machen sie letztendlich darauf aufmerksam. In dem speziellen Fall von "Bocca di Bacco" hat die Bewertungsplattform "Tripadvisor" im Moment sogar die Möglichkeit gesperrt, Bewertungen abzugeben. Denn es ist ganz offensichtlich, dass es keine korrekten Bewertungen sind, sondern aus Emotionen heraus.