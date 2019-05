dpa/Friso Gentsch Audio: Kulturradio | 26.04.2019 | Vera Kröning-Menzel | Bild: dpa/Friso Gentsch

Interview | "Maria 2.0"-Aktivistin - "Frauen müssen in der Kirche alle Ämter besetzen können"

16.05.19 | 06:18 Uhr

Die Initiative "Maria 2.0" will am Donnerstag in Berlin für eine Modernisierung der katholischen Kirche demonstrieren. Die Aktivistin Angelika Plümpe sagt im Interview, was ihre Kirche ihrer Meinung nach tun muss, damit nicht noch mehr Menschen austreten.

rbb: Frau Plümpe, warum engagieren Sie sich bei Maria 2.0? Angelika Plümpe: Ich beteilige mich als Frau in der Kirche - nicht weil ich in einem Verband bin. Wichtig ist mir mein christlicher Glaube, der ist mir wertvoll. Er gibt mir Halt, das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich liebe die Kirche, die diesen Glauben durch die Jahrhunderte hin bewahrt hat - und ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus Frauen und Männer gleichermaßen berufen hat, seine Botschaft weiter zu tragen. Jetzt ist die Zeit, etwas in der Kirche zu ändern - nach Missbrauchsfällen und Finanzskandalen. Es muss sich einfach etwas ändern an der Einstellung zur Sexualität, zu Frauen und zum Machtanspruch in der Kirche. Was planen Sie denn konkret in Berlin? Eine Andacht auf dem Bebelplatz vor der Hedwigs-Kathedrale. Die Kirche ist zwar geschlossen wegen Umbau und Renovierung - vielleicht ist das auch symbolisch, es hat doch etwas mit dem Zustand der Kirche zu tun. Und wir wollen weiße Kleidung tragen und weiße Tücher aufhängen.

Angelika Plümpe ist in der Katholischen Kirchengemeinde Heilige Familie in Prenzlauer Berg aktiv. | Bild: Angelika Plümpe

Warum die Farbe Weiß? Einmal ist es eine Farbe der Trauer - Trauer über den Zustand der Kirche, Mitgefühl für vom Missbrauch Betroffene. Aber Weiß es auch die Farbe von Ostern, die Farbe der Hoffnung. Im Vorgespräch haben Sie angedeutet, dass es bei der Vorbereitung der Aktion Maria 2.0 auch Schwierigkeiten gibt. Was haben Sie damit gemeint? Wir mussten uns natürlich überlegen, wen wir ansprechen zur Mitarbeit. Wir konnten natürlich nicht übers Bistum gehen. Wir müssen praktisch einzelne Frauen ansprechen, an diesem Tag und dann dieser Andacht teilzunehmen. Eine andere Möglichkeit sehen wir nicht. Wir können in unseren Gemeinden persönlich Werbung machen. Ich muss auch sagen: Es gibt viele Frauen in der Kirche, die sehr klerikal eingestellt sind und die überhaupt nicht das Gefühl haben, dass sie benachteiligt sind. Sie fühlen sich sehr wohl in ihrer Rolle und begegnen der Aktion mit Misstrauen. Auch das haben wir schon erfahren aber wir haben ja eine Stimme , wir lassen uns nicht den Mund verbieten, so wie es auf dem Plakat zu sehen ist.

Was fordern Sie denn von der katholischen Kirche? Zum einen erst einmal, dass diese Missbrauchsfälle nicht weiter verschleiert werden. Dann, dass die Täter vor weltliche Gerichte gestellt werden und ihre Strafe bekommen. Weiter, dass die Kirche ihre Einstellung zu Sexualität verändert - und letztlich auch, dass Frauen in der Kirche alle Ämter besetzen können. Ich denke, das entspricht dem Evangelium. Man könnte jetzt sagen, dass die katholische Kirche ja bisher auch ganz gut ohne die Frauen klargekommen ist. Was würde denn passieren, wenn sich die Kirche in dieser Hinsicht nicht verändert? Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle hat ja gezeigt, dass es schon ein Problem ist dass nur zölibatäre Männer Priester werden können, und dass da etwas passieren muss. Ich denke, wenn Frauen und Männer in der Kirche zusammenarbeiten, ist das Problem einfach geringer. Ich habe etwas Sorge, dass die Kirche immer mehr an Glaubwürdigkeit verliert und dass aus dem Grund noch mehr Menschen aus der Kirche austreten. Viele Frauen haben jetzt einfach jetzt die Nase voll. Die sagen: Ich habe jetzt so viele Jahre probiert, in der Kirche irgendwas zu verändern. Die Kirche putzen durfte ich gerne. Ich durfte auch immer einspringen, wenn Not an der Frau war. Aber wenn es letztlich darum ging, etwas mitzubestimmen, war es vorbei. Ich denke, diese Frauen würden weg gehen - und die bunte Vielfalt in der Kirche würde auch verschwinden. Jetzt sind sind noch viele Menschen in der Kirche, die Halt suchen. Aber wenn Kirche an Glaubwürdigkeit verliert, wird das auch vorbei sein. Vielen Dank für das Gespräch!

