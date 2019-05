Bild: dpa/Steinberg

Interview | Mutter zu Schulwechsel in Berlin - "Das wären täglich zwei Stunden Fahrtweg für meinen Sohn"

21.05.19 | 17:58 Uhr

Nach der sechsten Klasse wechseln Kinder in Berlin auf eine weiterführende Schule. Dass nicht jeder an die Wunschschule kommt, wusste die Mutter von Tim aus Prenzlauer Berg. Dass ihr Kind aber nun bis in den Grunewald pendeln soll, will sie nicht hinnehmen.



Tausende Sechstklässler in Berlin werden in diesen Tagen per Post informiert, welche weiterführende Schule sie nach den Sommerferien besuchen. Im Februar hatten sie sich an ihrer Erstwunsch-Schule anmelden - und auch einen Zweit- und Drittwunsch äußern können. Doch die Berliner Schulen sind überfüllt, und nicht jedes Kind bekommt den Platz an einer der drei Schulen Schule, die es sich ausgesucht hat. Manche Kinder bekommen am Ende irgendeine Schule zugewiesen, teils in einem anderen Bezirk. Der elfjährige Tim aus Prenzlauer Berg soll künftig nach Grunewald fahren. Viel zu weit, findet seine Mutter.



Wo in Berlin leben Sie? Wir wohnen in Prenzlauer Berg. Da geht unser Sohn Tim, der bald 12 Jahre alt wird, in die Grundschule - und hier haben wir uns natürlich auch für die weiterführende Schule beworben und uns ungefähr zehn bis zwölf Schulen angeschaut. Welche Förderprognose für die weiterführende Schule hat Tim erhalten? Er hat die Förderprognose für ein Gymnasium bekommen - mit der Note 1,9. Für uns war schnell klar, dass wir eine Oberschule mit gymnasialer Oberstufe oder direkt ein Gymnasium für ihn wollen. Als wir die Förderprognose von der Schule bekamen, hat der Lehrer noch gesagt, Tim habe ja beste Aussichten und jedes Gymnasium würde sich quasi um ihn reißen.

Welche drei Wunschschulen haben Sie gewählt? Alle drei Wunschschulen, die wir angegeben haben, sind in unserem Kiez. Davon waren zwei Gymnasien und eine ISS mit gymnasialer Oberstufe. Auf keiner haben wir einen Schulplatz bekommen. Wie hat das Schulamt die Ablehnung begründet? Relativ schlüssig: Bei der Erstwunsch-Schule sind wir beim Losverfahren nicht durchgekommen. Da lag der Notendurchschnitt derer, die direkt einen Schulplatz bekamen, in diesem Jahr bei 1,3. Und die anderen beiden Schulen waren schon mit den Erstwünschen komplett voll. Da fliegt man dann quasi direkt wieder raus. Dann sucht einem das Schulamt irgendeine Schule, die in Berlin noch freie Plätze hat. Das geht dann berlinweit.

Welche Schule soll es denn jetzt werden? Es wurde uns eine Schule in Grunewald zugewiesen. Die ist bestimmt nicht schlecht - aber der Schulweg würde einfach mindestens 42 Minuten bedeuten. Und wir wissen ja alle, wie die Ringbahn so fährt… Würde Tim denn auf dieser Schule irgendwen kennen? Nein. Und das war schon Thema, als wir uns Schulen angeschaut haben. Tim würde natürlich am liebsten weiter mit seinen Freunden zur Schule gehen. Das darf man aber mittlerweile nirgendwo mehr angeben. Aber wir dachten immer, dass wir in Prenzlauer Berg so viele Leute kennen, dass man schon irgendwen kennen wird. Das wird im Grunewald nicht so sein. Was macht Ihnen jetzt die größten Sorgen? Das größte Problem ist der Weg. Er kommt ja dann täglich auf zwei Stunden Fahrtweg. Er könnte dann weder weiter zur Musikschule noch zum Sportverein. So spät finden Kurse für Kinder ja dann gar nicht mehr statt. Also müsste er sich auch da was Neues suchen. Das gilt ja dann auch für die neuen Freunde. Unser Sohn müsste von da immer irgendwie wieder nach Hause kommen. Und mit 14 will man sich sicher auch nicht immer von Mutti abholen lassen - und Mutti will das auch nicht...

Schüler ohne Schulplatz? Nur wenige Tage vor dem Datum, an dem die Berliner Sechstklässler über ihre neue Schule informiert werden, hieß es aus Treptow-Köpenick, für rund 75 Kinder gebe es noch keine festen Plätze. Grund sei das Berliner Verteilungsprinzip für Schulplätze, schrieb Bezirksstadträtin Cornelia Flader (CDU) am Mittwoch vergangener Woche. Die Bezirke seien rechtlich gezwungen, teils hunderte Plätze an Schüler zu vergeben, "die vom Wohnort her eigentlich Bestandteil der Planungen der anderen Bezirke sein müssten". Auf einer berlinweiten "Ausgleichskonferenz" würden die Bezirke dann versuchen, Angebot und Nachfrage auf einen Nenner zu bringen. Das funktioniere aber nur begrenzt. In Treptow-Köpenick drohe nun 75 Schülerinnen und Schüler, "gar keinen Schulplatz zu erhalten, weil sich einzelne Bezirke nicht in der Lage fühlen, den Andrang an Schülerinnen und Schülern aus benachbarten Bezirken abzudecken". Flader sprach von einer "Bankrotterklärung" von Bildungssenatorin Scheeres (SPD).

Wie sind Sie denn bei der Auswahl der Wunschschulen vorgegangen: Haben Sie da schon strategisch gewählt oder einfach die drei Schulen aufgelistet, die Sie gut fanden? Als erstes haben wir alle Schulen, auf denen man Abitur machen kann, in Pankow und Mitte angeschaut, bei denen man maximal zwei Mal umsteigen muss. Ich war selbst überrascht, dass ich fast alle Schulen gut fand. Deshalb haben wir immer gesagt, dass es egal ist, welche Schule in Pankow das wird. Wir hatten dann fünf bis sechs Schulen in der engeren Auswahl. Man darf ja nur drei aufschreiben. Da haben wir uns am Ende für die Schulen entschieden, wo uns das Profil am besten gefallen hat und die am dichtesten an uns dran waren. Wie geht es denn Tim mit der Situation jetzt? Er ist fix und fertig und sagt, dass er nicht an die Schule möchte. Aber er kann das ganz schlecht überblicken und sich vorstellen - es kann ja auch sein, dass es eine super Schule ist. Wir haben uns gestern dann die Website angeschaut. Und es gibt ganz bestimmt schlimmere Schulen. Aber für unseren Sohn, der sich zwar auch mal frei in Berlin bewegt, ist tatsächlich auch der Weg ein Problem. Schon die Vorstellung, jetzt jeden Morgen viel früher aufstehen zu müssen, wo er jetzt einen Schulweg von fünf Minuten hat - das überfordert ihn.

Haben noch mehr Schüler aus Tims Umfeld an keiner ihrer Wunschschule einen Schulplatz bekommen? Tatsächlich haben alle, die wir so kennen, ihren Erstwunsch bekommen. Von einigen weiß ich, dass sie noch keinen Bescheid haben. Wie weit sind Sie jetzt bereit zu gehen, um nicht nach Grunewald fahren zu müssen? Wir waren jetzt erstmal am Dienstagmorgen beim Schulamt. Denn man konnte zwar angeben, auf welche Art von Schule das Kind gehen soll, wenn die drei Wunschschulen nicht klappen, aber auswählen konnte man da nur zwischen ISS und Gymnasium. Da haben wir uns für ein Gymnasium entschieden. Wir konnten aber nicht angeben, dass eine ISS mit gymnasialer Oberstufe für uns auch okay wäre. Deshalb haben wir beim Schulamt jetzt auch gesagt, dass jede in Pankow oder auch Mitte für uns in Ordnung wäre. Also alles, was man in 20 Minuten erreichen oder man im Notfall auch mit dem Fahrrad fahren kann. Wir haben uns aber auch an einen Anwalt gewandt. Mit ihm werden wir gegen den Bescheid jetzt erst einmal Widerspruch einreichen. Falls der abgelehnt wird, würden wir auch den weiteren Schritt der Klage gehen.

Würden Sie jetzt bei der Bewerbung für die Oberschule etwas anders machen als im Februar? Darüber habe ich inzwischen auch nachgedacht. Aber nachdem ich mir die Gründe für die Ablehnung angesehen und gesehen habe, dass selbst bei unserer Drittwunschschule, wo auch Freunde von uns angenommen wurde, 40 Schüler mit Erstwunsch abgelehnt wurden, kann ich keine andere Taktik cleverer finden. Denn ich wüsste keinen Weg, wie es sicher geklappt hätte. Was könnte Berlin ändern, damit sich die Situation für künftige Bewerber an weiterführenden Schulen verbessert? Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie man mit Geburtenraten und Schulplätzen - also als mein Kind eingeschult wurde, wurden noch Schulen geschlossen - so schlecht rechnen kann. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt und wie es sein kann, dass es einfach nicht genug Schulplätze gibt. Es sollen ja sogar Kinder gar keinen Schulplatz bekommen haben [siehe Infobox]. Und selbst für uns, wo wir einen haben, kann ich mich nicht mit so einem weiten Schulweg anfreunden. Wir wohnen ja absichtlich in der Stadt, wo alles um die Ecke ist und leben nicht auf dem Land, wo klar ist, dass das Kind erstmal mit dem Bus irgendwohin fahren muss. Würden Sie jetzt gerade lieber auf dem platten Land wohnen, wo es ohnehin nur wenige Schulen zur Auswahl gibt? Wir hatten gerade am Wochenende ein Kita-Fest. Da kamen alle von früher zusammen. Es waren auch Freunde da, die an den Rand von Berlin gezogen sind. Dort gibt es das eine Gymnasium auf das man geht, wenn man da wohnt. Das erleichtert die Sache sicher. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Prieß, rbb|24



Wechsel auf die weiterführende Schule in Berlin In Berlin besuchen Kinder die Grundschule in der Regel sechs Jahre lang. Manche Kinder wechseln schon nach der Jahrgangsstufe 4 an eine weiterführende Schule, hier gelten aber spezielle Regeln. Für alle anderen startet kurz vor Abschluss des sechsten Schuljahres ein jedes Jahr ähnlich ablaufender Prozess zum Schulwechsel. So werden bei der Wahl der weiterführenden Schule Eltern und Kinder zunächst von den Grundschulen beraten. Die weiterführenden Schulen bieten zudem Tage der offenen Tür, wo sie beispielsweise auch besondere Fächer, Sprachangebote oder AGs vorstellen, aber auch bestimmte Auswahlkriterien.

In einem festen Anmeldezeitraum, meist im Februar, können Eltern dann ihr Kind in einer Erstwunschschule anmelden. Sie können auch einen Zweit- und Drittwunsch angeben. Bei der Anmeldung müssen sie einen Anmeldebogen und die Förderprognose vorgelegen. Die Förderprognose wird von der Grundschule ausgestellt. Sie beinhaltet eine Durchschnittsnote, die aus den Zeugnisnoten des 2. Halbjahres der 5. Klasse und des 1. Halbjahres der 6. Klasse gebildet wird. Bei Noten über 2,2 wird ein Gymnasium oder eine Integrierte Sekundarschule (ISS) empfohlen, unter 2,8 eine ISS. Dazwischen wird je nach Situation entschieden. Die Schulwahl ist dennoch frei von der Empfehlung. Die Schulen entscheiden dann nach einem festgelegten Schema, welche Kinder aufgenommen werden: 10 Prozent der Plätze ist für Härtefälle und Geschwisterkinder reserviert, 60 Prozent nach Note oder bestimmten Anforderungen im Schulprofil (z.B. Musik-Test an einer Schule mit Musik-Profil) - und 30 Prozent im Losverfahren. Quelle: Senatverwaltung für Bildung