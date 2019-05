dpa-Zentralbild Video: Brandenburg aktuell | 15.05.2019 | Carsten Krippahl | Bild: dpa-Zentralbild

Streit um Gift "Karate Forst flüssig" - Nabu scheitert mit Eilantrag gegen Insektizid-Einsatz

15.05.19 | 18:41 Uhr

Der Landesbetrieb Forst versprüht seit vergangener Woche das umstrittene Insektizid "Karate Forst flüssig" per Hubschrauber. Naturschützer des Nabu versuchten dies zu stoppen. Der Eilantrag scheiterte allerdings an einer Formalie.

Der Naturschutzbund Nabu ist beim Verwaltungsgericht Potsdam mit einen Eilantrag zum Einsatzstopp des umstrittenen Insektengifts "Karate Forst flüssig" gescheitert. Der bislang gültige vorläufige Einsatzstopp für das Mittel in speziellen Schutzgebieten sei damit aufgehoben, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Die Entscheidung erging dabei aus formalen Gründen. Die Richter begründeten die Freigabe damit, dass der Nabu "nicht antragsbefugt" sei. "Wir werden in jedem Fall Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht einlegen", kündigte der Vorsitzende des Nabu, Friedhelm Schmitz-Jersch, an.



Entscheidung ist keine generelle Freigabe

Ein Sprecher des Gerichts wies darauf hin, dass das Insektizid auch weiterhin nicht in Gebieten verteilt werden darf, in denen nach Anordnung der unteren Naturschutzbehörde bereits die Ausbringung untersagt worden war. Dazu gehörten beispielsweise Gebiete, in denen es Adlerhorste gibt.



Hubschrauber des Landesbetriebs Forst hatten das umstrittene Schädlingsbekämpfungsmittel seit vergangene Woche über Wäldern in Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming verteilt. Der Nabu Brandenburg und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hatten zwar dagegen Widerspruch beim Planzenschutzdienst des Landes eingelegt. Die Behörde hatte allerdings trotzdem den sofortigen Vollzug des Einsatzes angeordnet. Am Mittwoch sollten noch insgesamt 800 Hektar Waldfläche besprüht werden, wie Einsatzleiter Michael Kopka am Abend sagte. Kommende Woche solle dann die Ausbringung des Mittels in den Gemeinden Borkheide, Borkwalde sowie dem Beelitzer Ortsteil Fichtenwalde (Potsdam-Mittelmark) beginnen.



Weitere Eilanträge zu "Karate Forst"-Beschränkungen eingegangen

Nach Angaben des Verwaltungsgerichts müsse das Gericht auch noch über zwei weitere Eilanträge zu Einsatzbeschränkungen für "Karate Forst flüssig" entscheiden. In einem Antrag wendet sich der Nabu gegen die Ausbringung per Hubschrauber. In einem weiteren Fall will der Landschaftsförderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung als Eigentümer eines Waldgrundstücks erreichen, dass das umstrittene Insektizid nicht gesprüht wird. Der Forstbetrieb hatte dort angeordnet, das Ausbringen des Mittels zu dulden. Wann über die Anträge entschieden werden soll, konnte das Gericht nicht mitteilen.



Hersteller warnt vor Gesundheitsgefahren

Mit dem Versprühen des Insektengift "Karate Forst flüssig" will Brandenburg verhindern, dass Nonnen-Raupen in Wäldern Kiefern kahlfressen. Das Schädlingsbekämpfungsmittel soll bis Mitte Juni auf einer Fläche von mehreren Tausend Hektar Kiefernwald versprüht werden, das entspricht - zum Vergleich - etwa einem Zehntel der Fläche Berlins. Vor allem in der Gegend um die Spargelstadt Beelitz hat sich der Nonnenfalter seit dem letzten Sommer offenbar sehr stark ausgebreitet.

Syngenta, die Herstellerfirma des Insektizids, warnt in einem Datenblatt zu "Karate Forst" vor Gesundheitsschäden, die beim Einatmen des Produktes entstehen können. Konkret könne das Insektizid demnach "Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden" auslösen. Auf Anfrage von rbb|24 erklärte ein Syngenta-Sprecher, Sicherheits- und Gefahrenhinweise würden vor allem für Menschen gelten, die mit dem Insektizid in unverdünnter Form in Kontakt kommen könnten. "Bei Einsätzen gegen Schädlinge wird das Produkt stark verdünnt", hieß es.



Nach dem Versprühen des Insektizids dürfen drei Wochen lang keine Pilze, Beeren oder Kräuter gesammelt werden. Zudem sind betroffenen Waldgebiete zwei Tage lang gesperrt.

Sendung: Brandenburg aktuell, 09.05.2019, 19:30 Uhr