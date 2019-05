Bild: dpa/Michael Kappeler

Al-Kuds-Tag in Berlin - Antisemitismus-Beauftragter Klein ruft zu Gegendemo auf

28.05.19 | 10:40

Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat dazu aufgerufen, an einer Demonstration in Berlin gegen den israelfeindlichen Al-Kuds-Tag am Samstag teilzunehmen. An diesem Tag werde in unerträglicher Weise gegen Israel und Juden gehetzt, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag).

Kippa tragen als Zeichen der Solidarität

Klein appellierte zugleich an die Menschen in Berlin und bundesweit, als Zeichen der Solidarität eine Kippa zu tragen. "Wenn Politik und Gesellschaft mit vereinten Kräften gegen Antisemitismus vorgehen, dann haben wir eine echte Chance, diesen Kampf zu gewinnen", sagte er in dem Zeitungsinterview. Vor Kurzem hatte Klein Juden davon abgeraten, jederzeit und überall in Deutschland Kippa zu tragen. Er erklärte inzwischen, die Äußerung sollte ein Weckruf angesichts der gestiegenen Zahl antisemitischer Straftaten sein.

Zentralrat der Juden fordert strenge Auflagen

An dem alljährlichen Al-Kuds-Marsch in Berlin beteiligen sich unter anderem Sympathisanten der radikalen Palästinenserorganisation Hamas und der islamistischen Hisbollah. Der Zentralrat der Juden in Deutschland fordert strikte Auflagen für die Demonstration sowie ein Verbot der Hisbollah. Bei der Propagandaveranstaltung werde für eine Eroberung

Jerusalems und die Vernichtung Israels demonstriert und das iranische Mullah-Regime gepriesen, kritisierte Zentralratspräsident Josef Schuster am Montag in Berlin. "Uns ist es unverständlich, dass diese Demo Jahr für Jahr genehmigt wird", sagte er. Sollte sich die Veranstaltung auch in diesem Jahr nicht verhindern lassen, erwarte der Zentralrat strikte Auflagen sowie die konsequente Ahndung bei Verstößen.