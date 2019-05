Bild: dpa

Kommentar | Drogenhandel im Görlitzer Park - Wir sollten Cengiz Demirci dankbar sein

09.05.19 | 17:01 Uhr

Seit zweieinhalb Jahren arbeitet Parkmanager Cengiz Demirci an einer Lösung des Dealer-Problems im Görlitzer Park. Seine neueste Überlegung: Rosa Bodenmarkierungen für Dealer-Stehplätze. Dafür hagelt es jetzt Kritik und Häme. Das ist ungerecht, findet Wilhelm Klotzek.

Rosa Linien für Dealer-Standplätze: Das klingt wie ein Witz und hat den Anschein einer naiven Posse. Doch sollte man Parkmanager Cengiz Demirci und seinem Mitarbeiter Souleymane Sow eigentlich dankbar sein, dass sie noch nicht das Handtuch geworfen haben. Immerhin versuchen sie, Ordnung in das Chaos zu bringen - und dazu müssen sie neue Wege gehen. Denn ein nachhaltiges Konzept für die Lösung solcher Probleme gibt es bisher nicht. Das Vertreiben von Dealern und deren Klientel aus bestimmten Straßen und Parks hat in anderen deutschen Städten - wie zum Beispiel in Hamburg - eine jahrzehntelange Geschichte. Eine Verbesserung hat sich dabei nie ergeben - sondern nur eine Verlagerung des Problems in andere Bezirke.

So geschehen auch in Berlin: Das harte Durchgreifen von Innensenator Henkel mit seinem Null Toleranz-Konzept hat nur dazu geführt, dass die Dealer ihren Handlungsschwerpunkt vom Görlitzer Park in Richtung Warschauer Straße und U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof verlagerten – wo sie heute noch stehen.

Über die Konsumenten wird selten gesprochen

Also was tun? Massenweise Dealer verhaften und sofort abschieben? Da kann man sich relativ sicher sein, dass im Handumdrehen andere Interessenten das Geschäft übernehmen. Die könnte man dann auch verhaften und verurteilen. Knallhart! Das Problem sind aber nicht nur die Dealer mit migrantischem Hintergrund, sondern auch die Konsumenten. Über die liest man selten etwas. Man könnte zum Beispiel auch die jungen europäischen Touristen, die deutschen Medizinstudenten aus dem "Ländle" und alle weiteren verhaften, die dort täglich einkaufen. Aber das würde die jungen hippen Bezirke empfindlich treffen, denn das Klientel, das die Berliner Wirtschaft umgarnt, würde dezimiert. Vom Image-Schaden ganz zu schweigen.

Legalisierung könnte ein Weg sein

Zur Lösung des Problems könnte ein Umdenken in der restriktiven Drogenpolitik beitragen: Zum Beispiel die kontrollierte Abgabe von Cannabis in Coffeeshops, so wie es der Bezirk Kreuzberg vor vier Jahren für einen Modellversuch beantragte - und am Widerstand des Bundesinstituts für Arzneimittel scheiterte. Man könnte auch den Geflüchteten die Genehmigung erteilen, auf legale Art Geld zu verdienen und sich so in die Gesellschaft einzugliedern. Solange die rechtliche Situation sich nicht ändert, müssen wir hoffen, dass Menschen wie Cengiz Demirci und Souleymane Sow nicht aufgeben bei dem Versuch, die Symptome von trägen, politischen Entscheidungsprozessen zu bearbeiten.

Demirci hat schon einiges bewegt

Obwohl wir von einer optimalen Situation im Park noch weit entfernt sind, haben Demirci und Sow auch eindeutige Erfolge vorzuweisen: Der Park ist weitaus sauberer als zuvor und alle Beteiligten wissen um die Drogenproblematik und deren Brisanz - nicht zuletzt durch Souleymane Sow, der in acht Sprachen auch mit den Dealern direkt kommuniziert und vermittelt. Das ist schon viel. Auch deshalb sollten Kritiker nicht nach "Law und Order" schreien, sondern konstruktive Vorschläge machen. Denn besser haben sie es in den vergangenen Jahren auch nicht gemacht. Man sollte Cengiz Demirci für seine Vorschläge nicht auslachen, sondern in seinem Engagement unterstützen - so wie der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft Benjamin Jendro. Der zollt dem Parkmanager "großen Respekt" dafür, dass er sich der Sache so ernsthaft annimmt.