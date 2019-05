"Vielleicht ist der Abgeordnete nicht ausreichend informiert", so Engels. Im Gegenteil geht es nach Angaben des Regierungssprechers beim Einsatz des Geldes um konkrete Projekte in den Bereichen Infrastruktur mit Bahn, Straße und Breitband sowie Wissenschaft und Forschung.

Mit Unverständnis hat die rot-rote Brandenburger Landesregierung auf Kritik aus den Reihen der CDU an den Strukturhilfen für die Kohleregionen reagiert. Die beschlossenen Eckpunkte für das Strukturstärkungsgesetz mit Milliardenhilfen für die deutschen Braunkohlereviere sei keine Geldverteilung nach dem "Gießkannen-Prinzip", wie ein CDU-Bundestagsabgeordneter behaupte, sagte Regierungssprecher Florian Engels am Freitag in Potsdam.

Das Bundeskabinett billigtet vor einer Woche Eckpunkte zu Milliardenhilfen für die Kohleregionen. Für den Strukturwandel in der Lausitz, im Mitteldeutschen und im Rheinischen Revier sollen über die nächsten zwei Jahrzehnte insgesamt bis zu 40 Milliarden Euro vom Bund in die Länder fließen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte als Reaktion auf die jüngste Debatte ein Bekenntnis der CDU-Spitze zum Kohle-Kompromiss und lehnte Änderungen strikt ab. Die Parteiführung müsse bei ihrer am Sonntag beginnenden zweitägigen Klausur deutlich machen, dass man zum Klimakonsens und zum Eckpunktebeschluss der Bundesregierung stehe, sagte der stellvertretende CDU-Bundeschef am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Laschet pochte auf eine Festlegung, das Paket nicht erneut aufzuschnüren: "Wir wollen eine Eins-zu-Eins-Umsetzung und ein Kohleausstiegsgesetz noch in diesem Jahr."