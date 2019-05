imago/Schöning Audio: Inforadio | 11.05.2019 | Interview mit Katina Schubert | Bild: imago/Schöning

Landesparteitag - Berliner Linke fordern "zivile Rebellion" in Wohnungspolitik

11.05.19 | 15:43 Uhr

Auf ihrem Landesparteitag hat die Berliner Linke ein Programm gegen Mieterhöhungen beschlossen. Neben sozialem Wohnungsbau und der Deckelung von Mieten zählt dazu auch, die Kampagne "Deutsche Wohnen und Co enteignen" zu unterstützen.



Die Berliner Linken haben auf ihrem Landesparteitag in Berlin-Adlershof am Samstag ein neues Programm gegen Mieterhöhungen beschlossen. Sechs Maßnahmen haben die Mitglieder darin zusammengestellt, mit denen der rasante Anstieg der Mietpreise in der Hauptstadt aus ihrer Sicht wirksam gebremst werden könnte. Dazu zählt unter anderem die Forderung, große Wohnungsbaukonzerne zu enteignen.

"Die Kampagne 'Deutsche Wohnen und Co enteignen' ist der Türöffner, um überhaupt neue Fragen wieder stellen zu können", sagte die Landesvorsitzende Katina Schubert dem rbb. Viele Jahre sei es ein Tabu gewesen, die profitorientierte Politik der Wohnungsbauunternehmen in Frage zu stellen. Große Immobilienkonzerne, für die Wohnraum nur ein Renditeobjekt sei, müssten an die Kandarre gelegt werden.

Bundes-Linke unterstützt das Volksbegehren

Auch von der Bundesparteivorsitzenden Katja Kipping gab es ausdrücklich Unterstützung dafür, sich über das Volksbegehren "Deutsche Wohnen und Co Enteignen" gegen ausschließlich profitorientierte Wohnungsbaukonzerne zu wehren. Vor den Berliner Parteimitgliedern forderte die Linke-Chefin friedliche aber revolutionäre Umwälzungen in Städten und Kommunen: "Was wir brauchen, ist nicht weniger als eine zivile Rebellion gegen die Zumutungen des Neoliberalismus."

Rebellion gegen große Wohnungskonzerne

Und da schließt Kipping ausdrücklich die Rebellion gegen große Wohnungskonzerne mit ein. Im jüngsten BerlinTrend von rbb-Abendschau und "Berliner Morgenpost" haben sich hingegen 59 Prozent der Befragten dagegen ausgesprochen, große Wohnungsgesellschaften gegen Entschädigung zu enteignen. Die Linken wollen außerdem, dass das Land verstärkt Grundstücke kauft, um günstige neue Wohnungen zu bauen. Weitere Forderungen sind mehr Milieuschutzgebiete in der Stadt und eine deutliche Nachverdichtung: Baulücken sollen geschlossen, Häuser aufgestockt oder Supermärkte überbaut werden.

Mietendeckel soll möglichst schnell kommen

Für den ursprünglich von der SPD vorgeschlagenen Mietendeckel soll noch in diesem Jahr ein Gesetzentwurf vorliegen. Das kündigte Bausenatorin Katrin Lompscher auf dem Parteitag an. Die Landesvorsitzende der Linken erklärte, ein Mietendeckel könnte vorhandene Mieten einfrieren und große Mietsprünge verhindern. Denkbar sei auch eine Höchstmiete. Die Wohnungspolitik der Linken ziele darauf ab, sowohl die Wohnungsmieten zu deckeln oder sogar tendenziell zu senken, als auch bezahlbare neue Wohnungen zu bauen, sagte Landeschefin Schubert. Es gehe nicht darum, irgendetwas zu bauen und darauf zu hoffen, "dass der Markt es schon richtet". Die steigenden Mieten in der Hauptstadt und die Frage nach bezahlbarem Wohnraum sind Schwerpunkthemen des Parteitages.