Anti-Gewalt-Projekt Maneo - Berliner melden so viele Übergriffe auf queere Menschen wie nie

07.05.19 | 12:08 Uhr

Mehr als 380 Übergriffe auf queere Menschen zählte Maneo im vergangenen Jahr, die Polizei kommt auf über 220. Damit steigen die Zahlen auf neue Rekorde – was wohl nicht allein an mehr Übergriffen liegt. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Es ist ein neuer, trauriger Rekord: 382 Übergriffe auf queere Menschen – also Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen – wurden dem Berliner Anti-Gewalt-Projekt Maneo im vergangenen Jahr gemeldet. Das sind fast 50 mehr als im Jahr zuvor. Einen ähnlich starken Anstieg stellte auch die Berliner Polizei fest. Sie zählte 225 Straftaten, die sich gegen queere Menschen richteten - und damit 54 mehr als 2017. Auch das ist ein neuer Rekord. Besonders gestiegen ist die Zahl der Beleidigungen. Sie haben sich laut Maneo fast verdoppelt, auf 123 Fälle. Gesunken ist dagegen die Zahl der Fälle einfacher und gefährlicher Körperverletzungen. Die Polizei verzeichnete einen leichten Anstieg bei Gewaltdelikten, einen noch deutlich größeren allerdings von sogenannten "sonstigen Delikten", zu denen Beleidigungen zählen.

"Viele Zahlen kommen bei uns nicht an"

Entwarnung in Sachen Gewalt gegen queere Menschen gibt es laut Maneo-Chef Bastian Finke aber keinesfalls: "Es gibt Trans-Personen, die uns erzählen, sie müssten jeden Tag eigentlich drei Fälle melden", berichtet er. "Natürlich machen sie das dann nicht, einfach aus Erschöpfung." Dieses Beispiel illustriere ein generelles Problem: "Wir kämpfen weiterhin mit einem enormen Dunkelfeld – viele Zahlen kommen bei uns nicht an."

Auf 80 bis 90 Prozent schätzt Sebastian Stipp, eine von zwei Ansprechpersonen der Berliner Polizei für queere Menschen, das Dunkelfeld: "Insofern sind wir tatsächlich sehr erfreut, dass die Anzahl der angezeigten Straftaten hochgegangen ist." Denn das könnte bedeuten, dass queere Menschen öfter die Polizei rufen, wenn ihnen etwas passiert, sagt Stipp. "Das Vertrauen in die Polizei ist – denke und hoffe ich – vielleicht ein Stück weit gestiegen. Das könnten diese Zahlen auch belegen."

Maneo: In Neukölln haben sich die Übergriffe verdoppelt

Dass die Zahlen von Maneo um mehr als zwei Drittel größer sind als die der Polizei, hat für Maneo-Leiter Bastian Finke vor allem einen Grund: "Wir sind mehr mit den Szenen vernetzt, vor allem aber sind wir eine unabhängige Stelle." Zudem hätten viele schwule Männer noch Vorbehalte gegenüber der Polizei. Jahrzehntelang verfolgte die Polizei Männer, die sie für homosexuell hielt, wegen des früheren Paragraphen 175 Strafgesetzbuch, der erst 1994 abgeschafft wurde. Große Diskussionen gab es im vergangenen Jahr über eine Zunahme der Gewalt gegen queere Menschen in Neukölln. Maneo zählte 2018 in dem Bezirk mit 38 Übergriffen doppelt so viele wie im Jahr zuvor, Neukölln rückt damit auf den zweiten Platz. Spitzenreiter bleibt Schöneberg mit 49 Übergriffen – dort sanken die Zahlen allerdings um mehr als ein Viertel. Die drittmeisten gemeldeten Übergriffe gab es in Mitte, auf dem vierten Platz folgt Kreuzberg.

Service Übergriffe melden Wer Opfer von Hasskriminalität wird, kann auf der Internetwache der Polizei Berlin online eine Anzeige aufgeben. Außerdem gibt es bei der Berliner Polizei zwei Ansprechpersonen für LSBTI – also Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Telefon: 030 - 4664 979 444 Bei Maneo, dem schwulen Anti-Gewalt-Projekt in Berlin, können über die Webseite oder das Überfalltelefon (030 - 216 33 36, täglich 17 bis 19 Uhr) homo- und trans*feindliche Straftaten aus Berlin gemeldet werden.

"Die Brutalität der Gewaltdelikte hat uns erschreckt"

"Immer mehr queere Menschen leben in Neukölln und sind dann dort auch sichtbar – und das erhöht das Risiko, dass sie angegriffen werden", kommentiert Maneo-Chef Finke die gestiegenen Neuköllner Zahlen. Dieses Phänomen kenne er schon aus dem Regenbogenkiez in Schöneberg oder auch aus Friedrichshain-Kreuzberg. "Nun ist das auch in Neukölln angekommen", so Finke. Bei der Berliner Polizei wurden 2018 in Neukölln nur zwei Gewaltdelikte mehr angezeigt als im Jahr zuvor, "aber die Brutalität der Gewaltdelikte hat uns erschreckt", sagt Sebastian Stipp. "Selbst wenn jemand schon wehrlos am Boden liegt, wird noch weitergetreten." Deshalb sagt auch Bastian Finke: "Ich finde es ungemein frustrierend, was für Fälle wir jedes Jahr haben – mit welcher Gewalt auf queere Menschen reagiert wird."

Eine große Opfergruppe: Geflüchtete

Aber auch vermeintlich weniger schwerwiegende Straftaten wie Beleidigungen hätten für die Opfer Folgen, sagt Sebastian Stipp von der Berliner Polizei. "Es sorgt mindestens für Verunsicherung: Kann ich mich offen zeigen, kann ich meine Identität preisgeben, ohne Angst zu haben?" Die Konsequenz sei oft, dass Schwule und Lesben sich in der Öffentlichkeit zurückhalten, ergänzt Bastian Finke. Deshalb fordert er ein konsequenteres Durchgreifen: "Sprüche wie 'schwule Sau' oder 'dumme Lesbe' werden noch zu wenig geahndet." Gerade im Bereich Schule oder Jugendsport bestehe dort Nachholbedarf. Dass Straftaten gegen queere Menschen vor allem von bestimmten Tätergruppen verübt werden, kann Sebastian Stipp von der Berliner Polizei nicht bestätigen. "Auffällig ist aber, dass vor allem junge Männer Straftaten begehen, meist aus Gruppen heraus, wahrscheinlich wegen falsch verstandener Männlichkeit." Eine große Opfergruppe lässt sich dagegen eindeutig bestimmen: 41 Geflüchtete wurden im vergangenen Jahr laut Maneo Opfer von Übergriffen.

Brandenburg zählt nur sechs Straftaten gegen queere Menschen

Auch wenn Maneo und Berliner Polizei stets betonen, dass ihre Zahlen nur einen Teil des Dunkelfelds erleuchten: Im deutschlandweiten Vergleich scheint ihnen das noch am besten zu gelingen. In ganz Deutschland wurden im vergangenen Jahr von den Strafbehörden nur 313 Straftaten gezählt, die sich gegen queere Menschen richten – knapp 70 weniger, als Maneo allein in Berlin gemeldet wurden. Auch der Blick nach Brandenburg zeigt, wie viel noch zu tun ist: Dort zählte die Polizei im vergangenen Jahr lediglich sechs Straftaten.

