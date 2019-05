Die SPD-Politikerin Brigitte Meier ist Potsdams neue Sozialbeigeordnete. Die 54-Jährige wurde auf der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch mit 30 zu 22 Stimmen gewählt. Im Juli soll die frühere Münchnerin ihr Amt in der Stadtverwaltung antreten. In den kommenden acht Jahren soll Meier bei wesentlichen Fragen der Gestaltung der Brandenburger Landeshauptstadt mitentscheiden.



Meier hatte leitete das Sozialdezernat der bayerischen Landeshauptstadt München zwischen 2010 und 2016. Der frühere Sozialdezernent und heutige Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Mike Schubert (SPD), hatte Meier bereits am Dienstag für den Posten vorgeschlagen. Meier hatte sich zuvor nach einem offenen Bewerbungsverfahren gemeinsam mit ihrem parteilosen Kontrahenten Lars Fähling aus Torgau den Fraktionen vorgestellt.