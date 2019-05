Britta Pedersen/dpa Audio: Inforadio | 13.09.2019 | Interview mit Wibke Werner | Bild: Britta Pedersen/dpa

Reaktionen auf den Mietspiegel - "Man kann jetzt nicht die Hände in den Schoß legen"

13.05.19 | 14:19 Uhr

Die Mieten in Berlin steigen - aber nicht mehr so stark wie zuvor. Ist das jetzt die Bremse? Oder nur ein Aufschub? In den verschiedenen Parteien und Verbänden wird der neue Berliner Mietspiegel recht unterschiedlich bewertet.



Trotz eines abgeschwächten Anstiegs der Mieten in Berlin beurteilt die CDU die Entwicklung als "alarmierend". In einer Mitteilung machte Christian Gräff, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, Berlins Bausenatorin Lompscher "für jedes Prozent mehr an Miete verantwortlich". Grund seien die Zahl an Neubauten: "Gerade für die Mitte der Gesellschaft fehlt es an Angeboten. Im Segment zwischen 6,50 Euro und circa 13 Euro pro Quadratmeter entstehen derzeit praktisch überhaupt keine neuen Mietwohnungen mehr", hieß es.

Gebaut werde fast nur in "sozial belasteten Stadtrand-Quartieren in den Außenbezirken" wie in Marzahn-Hellersdorf. "Der Senat riskiert damit, dass Kieze kippen und zu Problem-Hochburgen in naher Zukunft werden." Nötig sei stattdessen beispielsweise eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes. Auch die FDP sieht die Sache eher von der negativen Seite: Es werde zuwenig neu gebaut, teilte Stefan Förster, FDP-Fraktionssprecher für Bauen und Wohnen, am Montag mit. "Die Mietpreisbremse und die Ausweisung neuer Milieuschutzgebiete sind planwirtschaftliche Pseudo-Maßnahmen, die das Grundproblem nicht lösen. Ohne "eine mietensenkende Neubau-Offensive" würden die Mieten in der Hauptstadt auch weiter steigen.

Mieterverein: Realität wird Mietspiegel einholen

Auch der Berliner Mieterverein warnte nach der Veröffentlichung des neuen Mietspiegels am Montag davor, sich angesichts des relativ schwachen Anstiegs der durchschnittlichen Nettokaltmiete auf 6,72 Euro zurückzulehnen. "Es ist zwar einerseits schön, dass es nicht ganz so krass angestiegen ist wie in den letzten Mietspiegeln", sagte Vize-Geschäftsführerin Wibke Werner am Montag dem rbb. Politische Maßnahmen wie eine vereinbarte Mieterhöhungsbeschränkung mit den Wohnungsbauunternehmen machten sich jetzt offensichtlich bemerkbar. Werner warnte aber: "Man kann jetzt nicht einfach die Hände in den Schoß legen." Denn: "Die Realität auf dem Wohnungsmarkt, also was heute draußen beim Abschluss eines neuen Mietvertrages gezahlt wird - wir reden da von zwölf Euro netto-kalt in den Innenstadtbezirken - das wird sich mittelfristig wieder auch in den zukünftigen Mietspiegeln wiederfinden."



Lompscher: "Kein Grund zur Entwarnung"

Lompscher hatte am Montag den Berliner Mietspiegel 2019 vorgestellt. Danach liegt die Durchschnittsmiete bei 6,72 Euro pro Quadratmeter. Im Mietspiegel 2017 waren es 6,39 Euro/m². Das entspricht einer Erhöhung um rund 2,5 Prozent jährlich oder 17 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche. Zuvor lag die Steigerungsrate bei 4,6 Prozent.

In der Arbeitsgruppe Mietspiegel sind jeweils drei Mieter- und drei Vermieterverbände vertreten. Der Mietspiegel 2019 wurde erstmals seit 2013 wieder von allen Verbänden der Arbeitsgruppe anerkannt. Auch Lompscher sagte, die Zahlen seien "kein Grund zur Entwarnung". Sie seien "aber ein deutliches Zeichen dafür, dass die mietenstabilisierenden Maßnahmen des Landes Berlin Wirkung zeigen." Lompscher verwies dabei auf eine vereinbarte Begrenzung des Mietenanstiegs bei Wohnungsbaugesellschaften, auf Wohnungsankäufe durch das Land und die Einrichtung neuer Milieuschutzgebiete.

Zum Vergrößern der Karte bitte hier klicken (PDF)



Von der Grünen-Fraktion hieß es in einer Twitter-Mitteilung: "Der Mietenwahnsinn in Berlin ist gebremst, aber lange noch nicht gestoppt. Wir brauchen den Mietendeckel." Beim Wohnungsneubau müssten zudem Genossenschaften und gemeinwohlorientierte Bauträger stärker beteiligt werden.



In Sachen Mietendeckel widersprach der Bundesverband der privaten Immobilienwirtschaft (BFW), der den Mietspiegel mitunterzeichnet hatte. Angesichts der Steigerungsrate von rund zwei Prozent könne von "dem aktuell lautstark verkündeten Mietenwahnsinn keine Rede sein", teilte Geschäftsführerin Susanne Klabe am Montag mit. "Mit dem Berliner Mietspiegel 2019 hat die Hauptstadt einen funktionierenden Mietendeckel." Berlin benötige "keine politischen Debatten über die Einführung eines Mietendeckels oder die Enteignung von Wohnungsunternehmen".