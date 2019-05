Bild: imago/Dirk Sattler

Festhalten an Parklets in der Bergmannstraße - Kreuzberger Bezirksvertreter stellen sich gegen Baustadtrat

08.05.19 | 08:56 Uhr

Seit Wochen gibt es Diskussionen um riesige Sitzmöbel, weniger Parkplätze und grüne Punkte auf der Fahrbahn der Bergmannstraße in Kreuzberg. Jetzt machen vier Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung Front gegen Baustadtrat Florian Schmidt.

Der Streit um die Parklets in der Kreuzberger Bergmannstraße geht weiter: Die Fraktionen Linke, SPD, CDU und FDP haben in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg einen Missbilligungsantrag gegen Baustadtrat Florian Schmidt von den Grünen gestellt. Das berichtet der "Tagesspiegel". Über den Antrag soll demnach in der Sitzung am Mittwochabend entschieden werden.



Die Antragsteller kritisieren, dass Schmidt an den umstrittenen öffentlichen Sitzmöbeln festhält, obwohl die Mehrheit der Bezirksverordnetenversammlung beschlossen hatte, die Testphase bereits im Juli statt wie ursprünglich geplant im November zu beenden. Unter anderem gab es Diskussionen, weil wegen der Parklets das jährliche Jazzfest in der Bergmannstraße Ende Juni abgesagt werden sollte.



CDU-Faktion im Abgeordnetenhaus unterstützt Antrag

De CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus unterstützt den Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung. Der verkehrspolitiische Sprecher Oliver Friederici und der Abgeordnete Kurt Wansner sprachen in einer Stellungnahme von "Trickserei": "Statt hinter den umstrittenen Großversuch im Juli endlich einen Schlusspunkt zu setzen, wollen der rot-rot-grüne Senat und der Bezirk diesen verkehrspolitischen Irrsinn jetzt mit Grüner-Punkt-Pflasterbemalung weiterführen." Weiter kritisierten beide, "hier offenbart sich das Demokratiedefizit von Grünen-Stadtrat Schmidt, der Parteiinteressen über seine Amtspflichten stellt."

Schmidt: Bezirksamt setzt BVV-Beschluss bereits um

Schmidt selbst erklärte am Dienstag in einer Stellungnahme auf Twitter, bisher liege ihm kein Missbilligungsantrag vor. Das Bezirksamt arbeite derzeit an der Umsetzung des BVV-Beschlusses vom Januar. Beispielsweise seien die Formate für die Beteiligung der Bürger geändert worden. Dabei seien auch Vorschläge der Linken eingeflossen. Das Jazzfest werde trotz der Parklets stattfinden: Es werde in die Kreuzbergstraße verlegt.



Diskussion um Parklets und grüne Punkte

Die umstrittenen Parklets sind Bestandteil der Testphase für eine Begegnungszone in der Bergmannstraße. In den vergangenen Wochen wurden zusätzlich an den Seiten der Fahrbahn Ladezonen für die Geschäfte und zahlreiche Fahrradstellplätze eingerichtet. Seit vor zwei Wochen auch farbige Punkte auf den Kreuzungsbereichen zwischen Zossener Straße und Mehringdamm aufgebracht wurden, wird die Diskussion um die Begegnungszone Bergmannstraße wieder heftiger. Autofahrer kritisieren den Wegfall von Parkplätzen, Kritiker bezeichnen die grünen Punkte auf der Fahrbahn als teure Spielerei. Viele Anwohner dagegen begrüßen auch die Verkehrsberuhigung, die durch die Maßnahmen eingesetzt hat.

