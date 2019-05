Bild: imago/F. Boillot

Wahldebakel der SPD - Woidke spricht Nahles sein "vollstes Vertrauen" aus

29.05.19 | 08:00

Nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei den Wahlen am Sonntag hat der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke Parteichefin Andrea Nahles den Rücken gestärkt. Woidke sagte am Dienstag dem Sender N-TV, Personaldebatten hätten Parteien noch nie genützt. "Andrea Nahles ist die Bundesvorsitzende, ich habe sie mit gewählt, und sie genießt mein vollstes Vertrauen, und das wird sie sicherlich auch bleiben", so Woidke.



Nahles will sich schon in der kommenden Woche zur Wiederwahl als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion stellen. Eigentlich steht die Abstimmung erst im September an. Nahles Ankündigung hatte in der Partei Kritik ausgelöst. Am Mittwoch kommt die Bundestagsfraktion zu einer Sondersitzung zusammen.

Absturz einer Volkspartei

In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Wie im Bund brach die SPD in der Mark regelrecht ein und landete mit 17,2 Prozent hinter der AfD und der CDU nur noch auf dem dritten Platz. Auch auf Bundesebene erreichte die SPD mit 15,8 Prozent nach der Union und den Grünen nur noch Platz drei. Seit der Einheit hat die SPD kontinuierlich in Brandenburg die Regierung angeführt.